«تضر بالأمن القومي»..ترفض الحكومة الأمريكية عرض فيديوهات الأطباق الطائرة

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ظهر العديد من الأطباق الطائرة في سماء أمريكا على مر السنين، ودائمًا ما كانت ترفض الحكومة الأمريكية الإفصاح عن المعلومات التي تمتلكها عن هذه الأجسام الغريبة، إلا أن البحرية الأمريكية أعلنت مؤخرًا امتلاكها للعديد من المقاطع المصورة للظواهر الجوية الغريبة.



وأكد أحد الممثلين للبحرية الأمريكية أنها لن تنشر لقطات الأجسام الطائرة (UFO) لأنها «تضر بالأمن القومي»، وتم تقديم هذا الإقرار ردًا على طلب قانون حرية المعلومات (FOIA) المقدم من The Black Vault، وهو موقع إلكتروني حكومي للشفافية كشف سابقًا عن آلاف الصفحات من البيانات المتعلقة بالأطباق الطائرة، بحسب ما نشره موقع بيزنس تايمز.



وتم تقديم طلب قانون حرية المعلومات إلى البحرية الأمريكية من قبل The Black Vault في أبريل 2020، بعد يوم واحد فقط من رفع السرية عن ثلاثة مقاطع فيديو سجلها طيارو البحرية تظهر طائرات عالية التقنية تتحرك بطرق تبدو غير متصورة.

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وطُلب من البحرية تزويد Black Vault بجميع مقاطع الفيديو الإضافية المتعلقة بالأطباق الطائرة، وبعد مرور أكثر من عامين على الطلب الأولي، ردت الحكومة برسالة تؤكد وجود المزيد من التسجيلات بينما رفضت أيضًا طلب تسليمها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.وكتب جريجوري كاسون، نائب مدير مكتب قانون حرية المعلومات التابع للبحرية، في رسالة ردًا على الطلب: «إن نشر هذه المعلومات سيضر بالأمن القومي لأنه قد يوفر للخصوم معلومات قيمة فيما يتعلق بعمليات وزارة الدفاع / البحرية ولا يمكن فصل أجزاء من مقاطع الفيديو للإفراج عنها».ومن المثير للاهتمام أن البحرية لم تقم بأي محاولة لإخفاء وجود مقاطع فيديو للأجسام الطائرة إضافية في ردها على طلب The Black Vault.وحاليًا تأكد الجميع من وجود المزيد من مقاطع الفيديو للأجسام الطائرة الغريبة في أرشيفات البحرية، ولكن في الوقت الحالي من غير المعروف كم عددها وماذا تعرض.ووفقًا لكاسون، لم تتمكن البحرية من رفع السرية عن مقاطع الفيديو الثلاثة التي تم إصدارها في أبريل 2020، إلا لأنها تمت مناقشتها على نطاق واسع في المجال العام وتم تسريبها بالفعل إلى وسائل الإعلام، لكن من الواضح أن الجيش الأمريكي يأخذ احتمال وجود تهديد الظواهر الجوية الغريبة «UAP» على محمل الجد.وعقدت وزارة الدفاع أول جلسة استماع علنية حول الأجسام الطائرة المجهولة منذ الستينيات في مايو 2022، وركزت الجلسة في الغالب على تقرير البنتاغون الصادر في يونيو 2021 والذي كشف أن طياري البحرية الأمريكية سجلوا 144 مشاهدة UAP منذ عام 2004.وفي الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستحصل على تمويل فيدرالي لإنشاء وكالة جديدة مخصصة فقط لإدارة تقارير مواجهات الأجسام الطائرة المجهولة من قبل البحرية والقوات الجوية والجيش الأمريكي.