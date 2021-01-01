بمحرك V12 بوروسانجوي 2023 تصبح أول فيراري بـ4 أبواب



بوروسانجوي 2023 بوروسانجوي 2023

أخيراً وصلت سيارة الكروس أوفر الرياضية فيراري بوروسانجوي كأول سيارة بـ4 أبواب من الشركة، وأول SUV بعلامة الحصان الجامح.



ألهمت فيراري روما كوبيه تصميم شقيقتها بوروسانجوي والتي تتميز بأبعاد بين سيارات الكوبيه وسيارات الـSUV لتتميز عن السيارات المنافسة مثل أستون مارتن DBX ولامبورغيني أوروس وبنتلي بينتايجا ورولز رويس كولينان بخصائص أقرب لسيارات الكوبيه والأداء الرياضي الذي هو جوهر فيراري، كما أنها تقدم محرك V12 كلاسيكي يدفع السيارة لسرعة قصوى تبلغ 310 كم/س. تتميز أبواب الصف الثاني بمفصلات خلفية لتفتح الأبواب الأربعة بطريقة مرحبة بالركاب، ويتوفر أيضاً باب خلفي للأمتعة.



في الداخل يتميز تصميم السيارة بأسلوب رائد لا يتبع الموضة الشائعة في السوق، لا توجد شاشة لمس وسطية، ولا تقلد بوروسانجوي أي سيارة أخرى بما في ذلك سيارات فيراري. يقدم التصميم شاشة خاصة للراكب ووحدة تحكم وسطية ضئيلة للتكيف ومجموعة تحكم وسطية في الكونسول لمجموعة متنوعة من الأدوات.

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بالحديث عن المحرك، تحصل فيراري بوروسانجوي على 12 سلندر بسعة 6.5 لتر ونظام سحب طبيعي دون أي توربو، ينتج المحرك 715 حصان و715 نيوتن-متر، تقدم السيارة تسارع 0-100 كم/س في 3.3 ثانية. وبالمقارنة مع المنافسات تنتج أستون مارتن DBX707 قوة 697 حصان ولكنها لا تحمل محرك V12، أما لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي الجديدة فتنتج فقط 657 حصان، وأخيراً تحمل بنتلي بنتايجا W12 ولكن بقوة 626 حصان فقط. وتحمل جميع السيارات المنافسة لبوروسانجوي شواحن توربو.لم تعلن فيراري عن الأسعار، يتوقع أن تقترب من 1.5 مليون ريال مغردة بعيداً عن سرب المنافسين، ترى هل تنجح فيراري في إثبات نفسها في فئة جديدة تماماً عليها؟