بيجو 308 الكهربائية لموديل 2023



بيجو 308 الكهربائية بيجو 308 الكهربائية

أطلقت بيجو عن سيارتها الكهربائية 308 بفئة الهاتشباك وسيدان، والتي ستصل للسوق العام المقبل.



من حيث التصميم تطابق بيجو 308 الكهربائية تصميم شقيقتها التي تعمل بمحرك الوقود، وتتميز بنظام بيجو i-Cockpit مع لوحة عدادات رقمية وشاشة وسطية قياس 10 إنش. وتوفر بيجو تطبيق MyPeugeot للتحكم ببعض خصائص السيارة عن بعد كتشغيل التكييف وغيره من الأوامر.



تحمل السيارة بطارية بسعة 54 كيلوواط-ساعة بقدرة 400 فولت، وكافية لقطع 400 كيلومتر بالشحنة حسب بيجو. يتوفر نظام الشاحن ثلاثي المراحل قياسياً مع قدرة 20% إلى 80% في أقل من 25 دقيقة. وتوفر المحركات قوة 156 حصان وعزم دوران 260 نيوتن-متر.

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تقول الشركة أن العملاء في بعض الأسواق سيكونون قادرين على شراء السيارة من موقع الشركة الإلكتروني، واستلامها في مكان إقامتهم. ولكنها لم تكشف عن الأسعار.