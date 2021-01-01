المواصفات الكاملة لسيارة بايك BJ40L I4 2.0L



سيارة بايك BJ40L I4 2.0L سيارة بايك BJ40L I4 2.0L

تعد سيارة بايك BJ40L I4 2.0L إحدى الفئات التي تقوم شركة بايك الصينية بطرحها عالميًا لتكون مجهزة من أجل التجول في المناطق الوعرة حيث أنها مزودة بعدد من الإمكانيات التي تجعلها ذات كفاءة عالية.



إلى جانب فئة بايك BJ40L I4 2.0L توجد أيضًا فئة BJ40 بلس، فئة BJ40 إس وفئة BJ80 و جميعها مجهزة للطرق الوعرة ويمكن خوض المغامرات بها، لكن لا تقتصر صناعات شركة بايك على تلك النوعية فقط بل توجد أيضًا سيارات بايك D50 سيدان بالإضافة إلى سيارات X35 و X70 التي تنتمي إلى الـ SUV.



سيارة بايك BJ40L I4 2.0L

ربما لا تجتمع جميع الأذواق على ذلك النوع من السيارات لما تمتلكه من شكل صندوقي يتناسب مع المناطق ذات المساحات الواسعة أكثر من غيرها من المدن الحديثة.

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ونستطيع أن نطلق على مثل هذه النوعية من السيارات أنها سيارات المهام الصعبة قولاً واحدًا، حيث يمكن اختيارها كحل مناسب للأشخاص التي تهوى اكتشاف الجبال وغيرها من المناطق ذات التضاريس القاسية.حيث قد استطاعت شركة بايك أن تمنح هؤلاء محبي المغامرة والترحال كافة الإمكانيات المذهلة التي تجعل مغامراتهم تتم بنجاح برفقة بايك BJ40L I4 2.0L.وعند النظر إلى المحرك الخاص بها نجد أن السعة اللترية خاصته تصل إلى 2 لتر، كما أن القدرة الكهربائية الخاصة به تبلغ 250 حصان، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر، ويوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي فئة ZF مكون من ست سرعات مختلفة.التصميم الخارجي لسيارة بايك BJ40L I4 2.0Lلا يمكن أن يختلط الأمر بين فئات بايك BJ40L وغيرها من السيارات على أي شخص حتى لو كان لا يمتلك خبرة كبيرة في عالم السيارات ؛ وذلك لأنها تتمتع بتصميم فريد من نوعه.و يتناسب حجمها الكبير وزواياها الغير تقليدية مع الاحتياجات المطلوبة منها في رحلات الاستكشاف و السفاري التي يمثل الطريق الوعر فيها التحدي الأكبر، كما يوجد في الجزء الخلفي أيضًا كشافات ضباب.بالإضافة إلى أنها من الأمام مزودة بمسّاحات أمامية تتمتع بسرعات مختلفة تتناسب مع المناخ المتغير الذي قد يمكن مواجهته، على جانبي السيارة نجد المرايا الجانبية التي تتميز بكونها قابلة للتعديل الكهربائي والطي.داخلية سيارة بايك BJ40L I4 2.0Lإن مقصورة سيارة بايك BJ40L I4 2.0L لديها العديد من المميزات الملهمة التي تؤكد أنها سيارة ذات طراز عالي ليست فقط للمهام الصعبة بل أنها توفر إمكانيات ممتعة لكافة ركابها.تتميز مقاعد السيارة بأنها مكسوة بجلد من نوعية فخمة بالإضافة إلى أن المقعد الأمامي من الممكن أن يتم تعديله إلى أربع وضعيات بشكل يدوي، وأما مقعد السائق نفسه فإنه يمكن تعديله كهربائيًا إلى ست وضعيات مختلفة من خلال أسفل المقعد.ويتوفر في مقعد السائق مسند للرأس يمكن تعديله إلى أربع وضعيات مما يمنح السائق فرصة أكبر للراحة مهما طالت مدة القيادة، بالإضافة إلى وجود مسند رأس آخر يمكن ضبطه كهربائيًا إلى وضعيتين مختلفتين، كما يوجد للمقعد الأمامي مسند للذراع مكسو بالجلد أيضًا مثل المقاعد.كما يوجد داخل المقصورة شاشة عدادات ال سي دي يصل قياسها إلى 12.3 إنش، بالإضافة إلى أنه يتوفر بها مسجل فيديو رقمي.ويوجد بها أيضًا منفذ AUX، إلى جانب وجد منفذين USB، كما أنها تحظى بهاي فاي ستيريو، وجهاز خارجي يقوم بدوره بتشغيل الفيديو.وبذلك نلاحظ أن أغلب الإمكانيات التكنولوجية التي يمكن أن تتم إضافتها في المقصورة الداخلية الخاصة بأي سيارة بالفعل سوف نجدها متوفرة في سيارة بايك BJ40L I4 2.0L.مزايا الأمانلا يمكن تجاهل وجود الكثير من إضافات الأمان في مثل هذا النوع من السيارات، حيث أن أهم ما يميز بايك BJ40L عن غيرها من السيارات التي تطلقها شركة بايك هي مميزات الأمان ذات الجودة العالية إلى جانب قوة تحملها ودرجة المتانة والصلابة العالية التي تتمتع بها ، لذلك نوضح أهم تلك النقاط فيما يلي :النظام الخاص بالتحذير في حال لم يقم أي من السائق أو الركاب بربط حزام الأمان.نظام يساعد على صعود التضاريس المرتفعة.نظام يقوم بالتحكم في النزول من التضاريس المرتفعة.نظام يعمل على منع حركة المحرك.نظام خاص بالتوقف بشكل مفاجئ.نظام يعمل على مراقبة الضغط.نظام خاص بمنع سرقة السيارة.مزودة بكاميرا خلفية.تعمل بنظام يقوم بالفتح والغلق تلقائيًا عند القيادة.النظام الخاص بالمحافظة على توازن السيارة في حال الانعطاف بشكل مفاجئ.يوجد بها حزام أمان ثلاثي النقاط بالمقاعد الأمامية.مزودة بوسائد هوائية مزدوجة تحمي من التعرض إلى الصدمات.يتوفر بها اسمه نظام الثبات والاتزان الإلكتروني.النظام الخاص بالتحكم في الجر.النظام الخاص بمنع الانغلاق.النظام الخاص بتوزيع قوة المكابح بشكل إلكتروني.