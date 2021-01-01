من هافال عروض العودة للمدارس على سيارة هافال جوليان 2022

المربع نت : عروض السيارات – تمتع بعروض العودة للمدارس من هافال ضمن حملة العودة للمدارس على جميع سيارات العلامة الصينية في المملكة العربية السعودية بما فيها سيارة هافال جوليان 2022 حيث تتوفر من خلال شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، ويقدم العرض بالتعاون مع البنك الأهلي.
مزايا وشروط عروض العودة للمدارس على سيارة هافال جوليان 2022
بدون دفعة أولى
بدون رسوم إدارية
هامش ربح تنافسي يبدأ من 0.99%
العرض ساريحتى 30 سبتمبر 2022
العرض مقدم من البنك الأهلي
تطبق الشروط والأحكام
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