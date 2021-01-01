من هافال عروض العودة للمدارس على سيارة هافال جوليان 2022



هافال جوليان 2022 هافال جوليان 2022

المربع نت : عروض السيارات – تمتع بعروض العودة للمدارس من هافال ضمن حملة العودة للمدارس على جميع سيارات العلامة الصينية في المملكة العربية السعودية بما فيها سيارة هافال جوليان 2022 حيث تتوفر من خلال شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، ويقدم العرض بالتعاون مع البنك الأهلي.



مزايا وشروط عروض العودة للمدارس على سيارة هافال جوليان 2022

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

هامش ربح تنافسي يبدأ من 0.99%

العرض ساريحتى 30 سبتمبر 2022

العرض مقدم من البنك الأهلي

تطبق الشروط والأحكام