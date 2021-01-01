

جي إم سي يوكون V8 5.3L SLE جي إم سي يوكون V8 5.3L SLE

تعد سيارة جي إم سي يوكون V8 5.3L SLE أحد السيارات الضخمة التي قد استطاعت منذ طرحها في سوق السيارات العالمي أن تلقى إعجاب الكثير.



لذا يثير هذا الأمر فضولنا من أجل أن نعلم المزيد من عن جي إم سي يوكون V8 5.3L SLE ، وفي تقريرنا هذا سوف نوضح أهم النقاط التي قد يتسائل عنها الكثير من الناس.



مواصفات سيارة جي إم سي يوكون V8 5.3L SLE

تمتلك جي إم سي يوكون V8 5.3L SLE العديد من المميزات التي تتركز في كل جزئية خاصة بها، وهذا الأمر يجعل منها سيارة متطورة على كافة الأصعدة.

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وفي حقيقة الأمر نجد أن هذه السيارة ذات إمكانيات مغرية في كل جزئية خاصة بها، وسوف نتناول في تقريرنا هذا مواصفات كل جزئية هامة فيها بالتفصيل.محرك جي إم سي يوكون V8 5.3L SLEيتميز محرك جي إم سي يوكون V8 5.3L SLE بأن السعة اللترية الخاصة به تبلغ 5.3 لتر، كما أنه مكون من ثماني أسطوانات على هيئة حرف V.بالإضافة إلى أنه يتميز بنظام جر من النوع Front Wheel Drive،ويعتمد هذا المحرك في عمله على البنزين، كما أنه يمتلك قدرة توليد قوة تبلغ 355 حصان، وعزم الدوران الخاص به يبلغ 520 نيوتن متر، بالإضافة إلى وجود ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات.تصميم السيارةيتميز تصميم هذه السيارة بكونه هجومي إلى حد كبير ويوحي بقوتها الكبيرة التي تتصف بها أغلب موديلات السيارات الاس يو في ، كما أن حجمها الكبير يجعل منها خيار مناسب للغاية للرحلات العائلية التي تحتاج إلى مساحة تشمل جميع أفراد العائلة.حيث أن عدد المقاعد المتوفرة في سيارة جي إم سي يوكون V8 5.3L SLE سبعة مقاعد، بالإضافة إلى سبل الراحة والتي تجعلهم يتمتعون بالوقت الذي يمضونه طيلة الطريق دون شعورهم بالملل.وعند الحديث عن أبعاد هذا التصميم نجد أنه :يبلغ طول السيارة 5720 ملم.يبلغ عرض السيارة 2057 ملم.يبلغ ارتفاع السيارة 1943 ملم.بينما تبلغ قاعدة العجلات 3414 ملم.داخلية السيارةتتعدد الإضافات المهمة الموجودة في مقصورة جي إم سي يوكون V8 5.3L SLE وبذلك تزداد الآراء الإيجابية حولها وفيما يلي نوضح أهم النقاط الموجودة بها:فتحة السقف الخاصة بها تعمل بالكهرباء.تتميز بشاشات عرض المعلومات والوسائط المتعددة.كما توجد خاصية تعديل وإمالة المقود الخاص بها.المقاعد الخاصة بها مكسوة بالجلد.والمقاعد الخلفية تتميز بخاصية الطي إلى جانب كونها مقسمة بنسبة 60:40.يتميز السقف بفتحة بانورامية من الحجم الكبير عاملة بالكهرباء.مزودة بتطعيمات من الخشب.تتمتع بوجود شاشات خلفية من نوع Lcd.الإضافات الخارجيةتوجد الكثير من الإمكانيات المتوفرة بالجزء الخارجي للسيارة والتي سوف نوضحها فيما يلي:يتميز الغطاء الداخلي الخاص بالمحرك أنه يعزل الحرارة والصوت.لون الشبك الأمامي هو نفسه لون السيارة.المرايا الخاصة بالأبواب كهربائية.مادة الكروم مستخدمة في تصنيع أنابيب العادم المتوفرة بالسيارة.العجلات الخاصة بالسيارة مصنوعة من مادة الألمنيوم القوية والمقاومة للصدأ بدرجة عالية.وقد صُنعت مقابض أبواب السيارة أيضًا من الكروم.كما أن المصابيح الأمامية أوتوماتيكية.ومتوفر بها من الجهتين الأمام والخلف مصابيح ضبابية من النوع LED .توجد بها صمامات تفيد السير في الطرق الوعرة.أهم إضافات الأمان الموجودة في جي إم سي يوكون V8 5.3L SLEمن أهم المميزات المتطورة الواجب توافرها في أي سيارة متطورة هي الإمكانيات التي تساعد في الحفاظ على سلامة الركاب وتجنب الوقوع في الحوادث :مساعد الفرامل BA.الوسائد الهوائية التي تمنع الاصطدام القوى بالأجسام الصلبة داخل السيارة عند التعرض إلى حادث.توجد مثبتات بالصندوق الخلفي الخاص بالسيارة .يزداد معدل أمان السيارة ضد السرقة بسبب وجود إنذار.تتميز بكاشف تصادم.قفل باب تلقائي.يمكن استخدامها في تسلق التلال نتيجة وجود نظام مساعد خاص بهذا الأمر بالإضافة إلى وجود نظام يقوم بدوره في التحكم بالنزول من التلال.مزودة بنظام ISOFIX يعمل على تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال لزيادة امانهم داخل السيارة.مانع الحركة.نظام ABS لمنع إنغلاق المكابح.ونظام EBD الذي يقوم بتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا.وفي الجزء الأمامي يتوفر واقي ضد الطين.يوجد نظام يراقب الضغط الخاص بالإطارات.إلى جانب أنها توفر عدّة خاصة بإصلاح إطارات السيارة.