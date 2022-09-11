سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022



سعر الدولار سعر الدولار

شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، ثباتًا، في البنوك المصرية والبنوك العربية والأجنبية.



ونقدم لكم أسعار الدولار في البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك البركة، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس.



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 19.31جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.37 جنيه للبيع.

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وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.27جنيه للشراء و19.37جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصريبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.31جنيه للشراء و19.37جنيه للبيع.وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.33يه للشراء، بينما وصل نحو 19.39جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في مصروسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة نحو 19.27 جنيه للشراء و19.37جنيه للبيع.حقق سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 19.31جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.38جنيه للبيع.أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصريبلغ سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 19.31جنيه للشراء و19.37جنيه للبيع.سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 19.31جنيه للشراء و19.37جنيه للبيع.وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.36 جنيه للشراء، 19.39جنيه للبيع.وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.33جنيه للشراء ، بينما سجل نحو 19.39جنيه للبيع.