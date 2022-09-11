أسعار الدواجن اليوم 14 سبتمبر

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أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 ارتفاعا طفيفا في السوق المحلية .

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 31 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 34 جنيهًا حسب المنطقة.

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 34 جنيهًا في المزرعة، وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيهًا.

كما سجلت سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيهاً للكيلو، و تراوح سعر المستهلك 38 جنيهًا للكيلو .

من جانبه قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت انخفاضا كبيرا مما يهدد صناعة الدواجن فى مصر لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة الاعلاف فى حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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