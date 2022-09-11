سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء بالمصنعية الأربعاء 14-9-2022 بعد ارتفاع الدولار

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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 سبتمبر 2022، شهد ثباتا سعريا مؤقتا، بالرغم من الصعود الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزى المصرى 19.3117، وعند البيع 19.3883، بالإضافة لارتفاع الدولار الجمركى إلى 19.31 جنيه.



وينشر «المصرى اليوم» أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر في مصر على مدار الشهر الجارى، حتى اليوم الأربعاء 14- 9-2022.



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سعر الذهب اليوم فى مصر تحديث مباشر اضغط هناسعر الذهب فى مصر الأربعاء 14-9-2022أسعار الذهب في مصر الأربعاء 14-9-2022، حتى وقت النشر، عيار 24 سجل 1210 جنيهات (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 1220، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.الذهب عيار 21 فى مصر سجل 1040 جنيهًا (شراء)، وسجل عيار 21 (بيع) 1050، مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18- 910 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 920 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 610 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب 8020 جنيهًا.أسعار الذهب الآن فى مصر مباشرشاهد أسعار الذهب الآن مباشرا عالميا بالدولار اضغط هنا(نص قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى اضغط هنا)«المصرى اليوم» يقدم خدمة معرفة أسعار الذهب على مدار اليوم الأربعاء 14-9-2022، فى مصر.رابط المصرى اليوم.. تحديث أسعار الذهب فى مصر على مدار اليوم لحظة بلحظة اضغط هناسعر الذهب اليوم فى مصرسعر الذهب عيار 24 يسجل 1220 جنيهاسعر الذهب عيار 21 يسجل 1050 جنيهًاسعر الذهب عيار 18 نحو 910 جنيهاتسعر الذهب عيار 14 نحو 610 جنيهاتسعر الجنيه الذهب سجل 8020 جنيهًا