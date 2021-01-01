توقع «الاتصالات» مذكرة تفاهم مع «أوبو» لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر



الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، التابعة لوزارة الاتصالات، وشركة «أوبو OPPO» الصينية للإلكترونيات، بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعا للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنويا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار.



حضر مراسم التوقيع: الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، ووقّع على الاتفاقية: المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، وزانج زوشوان المفوض بالتوقيع نيابة عن شركة «أوبو مصر».



توقيع المذكرة ضمن مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور عمرو طلعت، إنّ التوقيع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «مصر تصنع الإلكترونيات»، والتي تسعى للنهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

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وأضاف طلعت، أنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هي الجهة المُكلفة من الحكومة بالإشراف على تنفيذ البرنامج، من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التابعة لوزارة الاتصالات.وأكد الوزير أنّ الوزارة بالتنسيق مع «إيتيدا» والجهات المعنية الأخرى، ستبذل قصارى جهدها من أجل تسريع إجراءات إنشاء المصنع الجديد، الذي يأتي في توقيت مهم للغاية تسعى الحكومة خلاله لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات كافة.ممثل أوبو: استثمار 20 مليون دولار في المصنع بشكل مبدئيوقال ممثل شركة أوبو، إنّه وفقًا لمذكرة التفاهم سيتم استثمار نحو 20 مليون دولار بشكل مبدئي لإقامة المصنع الجديد، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنويا، مع ضخ مزيد من الاستثمارات حسب تقديرات السوق، وستسهم هذه الاستثمارات الأولية في توفير فرص عمل تقدر بـ900 فرصة عمل خلال فترة 3 لـ5 سنوات المقبلة.يذكر أنّ شركة أوبو الصينية تأسست رسميا في 2004، وهي مالكة إحدى العلامات التجارية العالمية في مجال الهواتف المحمولة، وتتعاون مع 10 منشآت تصنيع ذكية تقع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب مركز تصميم عالمي يقع في لندن.