توقع «الاتصالات» مذكرة تفاهم مع «أوبو» لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، التابعة لوزارة الاتصالات، وشركة «أوبو OPPO» الصينية للإلكترونيات، بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعا للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنويا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار.
حضر مراسم التوقيع: الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، ووقّع على الاتفاقية: المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، وزانج زوشوان المفوض بالتوقيع نيابة عن شركة «أوبو مصر».
توقيع المذكرة ضمن مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور عمرو طلعت، إنّ التوقيع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «مصر تصنع الإلكترونيات»، والتي تسعى للنهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.
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