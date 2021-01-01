الطريقة الصحيحة لاستخدام أسطوانة حجر اليشم فى تدليك بشرتك



أسطوانة حجر اليشم أسطوانة حجر اليشم

تشهد أدوات العناية بالبشرة كل يوم الجديد، وقد ينتاب السيدات الحيرة بشأن كيفية استخدام تلك الأدوات الخاصة بالعناية بالبشرة، وكيف تختار منها ما يناسبها، وتوجد أداة للتدليك تسمى "اليشم" وهى معروفة منذ قرون، من خلال الطب الصينى، بفوائد صحية وجمالية.



وهذا التقرير يوضح كيفية استخدام أسطونة اليشم بشكل صحيح للوجه، حتى يأتي بالنتيجة المرجوة، والحصول على بشرة مشرقة، وفقاً لموقع"ipsy".



وقد نشأت هذه الأداة في عهد أسرة تشينج في الصين، وكانت تستخدم بشكل ملحوظ في العلاجات الطبية الصينية، مثل الأعشاب والوخز بالإبر، وقد تم استخدامه لتعزيز الصحة البدنية وإبطاء عملية الشيخوخة.

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ومعظم بكرات الوجه مصنوعة من حجر اليشم، وهو حجر كريم شبه ثمين، تم صقله وتثبيته بمقبض مناسب، وهى مخصصة لتدلك الوجه، وتخفف أي توتر بالعضلات، وزيادة الدورة الدموية، وتدليك البشرة، وتستخدم في جميع أنحاء الجسم.فوائد استخدام أسطوانة اليشم:يساعد على إزالة الانتفاخمن أكبر فوائد بكرات الوجه هي القدرة على إزالة انتفاخ البشرة، فاحتباس السوائل هو سبب طبيعى لانتفاخ الوجه، ويحدث لأسباب كثيرة، مثل الاستلقاء لفترة طويلة، والحساسية، وتناول الأطعمة المالحة.التصريف اللمفاوىمن الفوائد الرئيسية لبكرات اليشم هو أن التدليك يحفز التصريف اللمفاوى، ويقوم الجهاز اللمفاوى بنقل السوائل وتصفية السموم من الأجسام، فتدليك الوجه والرقبة يحفز الغدة الليمفاوية على تصريف السوائل من الوجه وتقليل ظهور الانتفاخ.تهدئة البشرةإن أسطوانة اليشم لا تمنح الشعور بالبرودة فقط، ولكن أيضاً تساعد على تقليل الأحمرار وتهدئة البشرة المتهيجة، ويفضل وضع الأسطوانة في الفريزر قبل استخدامها، للحصول على تهدئة للبشرة أكثر.يضئ البشرةإن استخدام اليشم يمنح البشرة إشراقا نتيجة تدليك البشرة مما يحسن من الدورة الدموية، لأن الدورة الدموية والبشرة ترتبط ارتباطا كبيرا، ويجب اتباع نظام غذائى سليم مع ممارسة التمارين الرياضية، حتى يمنع احتباس الماء.تحسين امتصاص منتجات البشرةقد لا يعرف البعض أن أسطوانة اليشم لها قدرة كبيرة على التعزيز من امتصاص منتجات البشرة، بشكل أعمق على الجلد، سواء كانت للهالات السوداء أو للخطوط الدقيقة على البشرة، لأن تلك الأسطونة لا تهدر أي نقطة من منتجات البشرة.تصلح لكل أنواع البشرةجميع أنواع البشرة يمكنهم استخدام أسطوانة اليشم، ولا تسبب أي آثار جانبية سلبية، مما يجعلها أمنة، ويمكن الاستفادة منها بشكل قوى في روتين العناية بالبشرة.كيف يتم استخدام أسطوانة اليشم:1- إضافة المنتج للوجهقبل استخدام الأسطوانة يجب التأكد من تنظيف البشرة، ثم وضع "سيرم" أو زيت، ويجب التأكد من عدم فركها حتى تتمكن أسطوانة اليشم من الانزلاق عبر الجلد دون شد.2- البدء بعظمة الترقوة والرقبةيجب البدء بالترقوة والانطلاق برفق من خط الوسط من الجسم، إلى حافة الترقوة، وتحرك البكرة للأعلى خطوة واحدة، وبعد ذلك الانتقال إلى الرقبة بطريقة مشابهة، والاستمرار في هذه الحركة من خط الوسط إلى الخارخ، وتحرك لأعلى، ويجب عمدم نسيان جوانب الرقبة وأسفل خط الفك، ويجب الضغط والتحرك ببطئ لأعلى الرقبة وقاعدة الذقن، مما يمنح تدليك يخفف التوتر وتعزيز الدورة الدموية.3- الانتقال للوجهعند البدء في الوجه يجب اتباع نفس الشكل في الحركة، وتتدحرج على زوايا الفم بحركة للأعلى وللخارج، باتجاه الذنين وخط الشعر، يجب البدء من جانبي النف والدفع للخارج، ويجب الضغط بلطف، لأن الضغط بقوة يؤدى إلى تمزق الشعيرات الدموية، ويترك علامات صغيرة على الوجه.4- استخدام الحجر الصغير لمنطقة العينيكون مع الأسطوانة الكبيرة أخرى صغيرة، ويكون من السهل استهداف الوائر المنتفخة تحت منطقة العين مع الشعور بالبرودة، عن طريق لف من الزاوية الداخلية للعين إلى الخارج، ولأن الجلد حساس، فيجب القيام بذلك بلطف.5- تنظيف الأسطوانةيجب عند الانتهاء من استخدام الأسطوانة، تعقيمها بشكل جيد، لأن عدم تنظيفها يهيج الجلد وقد يتلفه، ويمكن تنظيف الأسطوانة عن طريق صابون لطيف أو شامبو الأطفال، ويوضع تحت الماء الدافئ، ومسحه بمنشفة جافة.