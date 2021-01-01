صفات إذا تحليت بها فأنت من السعداء

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صفات في شخصيتك مثل مرحة وخفيفة الظل من الصفات الرائعة التي تكشف عن سعادتك فأنت مرحة طوال الوقت وهذا يزيد من شعور من حولك بانك سعيدة

صفات في شخصيتك، السعادة قرار ودائماً ما يكون قرارها سهلاً على الشخص السهل الذي يستقبل أقدار الحياة بقبول تام، فإذا كنتِ من هؤلاء اعلمي أنكِ سعيدة في حياتكِ، وأن هناك صفات في شخصيتك تكشف عن هذه السعادة.



صفات في شخصيتك تدلك على سعادتك لتريح قلبك وعقلك، كما أن السعادة من الممكن الشعور بها في كل كلمة وكل حرف تنطقين بهم، وفي كل قناعاتك في الحياة، ومن خلال تصرفك مع مواقفها المختلفة، تُرى ما هي صفات شخصيتك التي تكشف أنكِ سعيدة؟



صفات في شخصيتك تكشف أنكِ سعيدة

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قنوعةصفات في شخصيتك، القناعة كنز لا يفنى، وهي سر من الأسرار القوية التي تحقق سعادتك وتكشف لكِ عنها، لأن القناعة يرافقها الشعور بالرضا، ويعقبها حمد الله تعالى على كل أقدا، ره عز وجل، وكل ما تواجهينه في الحياة، ولذلك أنت سعيدة، نعم سعيدة بكل ما تتقبلينه في حياتك، وبكل ما تمرين به، لأنك صاحبة أغلى كنز في العالم، كنز القناعة.واثقة من نفسكصفات في شخصيتك، ثقتك في نفسك تاج جميل يزينك بأجمل الزينة، لأنها تكشف لكِ ولغيرك أنك سعيدة في حياتك، لأن الثقة بالنفس تعني قبولك لها ولكل ما تتمتعين به من صفات، وتقبلك لعيوبك ومميزاتك، ولذلك أنت سعيدة بكل ما تملكينه لأن الشخص الواثق في نفسه، يعلم قدراتها وامكانياتها، ويملك مفاتيح السعادة، لأنه ببساطة يكون قادراً على تحقيقهامرحة وخفيفة الظلصفات في شخصيتك، مرحك ، لأن الابتسامة التي تسيطر على ملامحك دائماً ما تكون من القلب، لأنها ابتسامة السعادة.متواضعةصفات في شخصيتك، التواضع يكشف عن سعادتك، فلا يوجد إنسان يعيش متكبراً بين الناس، ويتعالى عليهم ويشعر السعادة، لأن تواضعه مع الآخرين سر سعادته كما أنه يكشف عنها أيضاً، وتواضعك يجعلك سعيدة لأنكِ غاليتي تتمتعين بقيمه الرائعة التي تتمكن منكِ ومن أفعالك الطيبة التي تسعد الآخرين، والتي تكون سبباً رئيسياً في تحقيق سعادتك.رقيقة القلب مرهفة الحسصفات في شخصيتك، رقة القلب تعني أنكِ سعيدة في حياتك، لأن من يملك قلباً رقيقاً وحساً مرهفاً، يستطيع بسهولة اسعاد من حوله، بكلمة طيبة، أو بموقف نبيل يترك به أثراً طيباً في قلب من حوله، كما أن رقة قلبك تكشف عن سعادتك، لأن طيبة القلب تعني الصفاء والنقاء وهم صفات لا يمكن أن يحيا صاحبها تعيساً.وأخيراً، غاليتي، قد تكون هناك صفات في شخصيتك ليس فقط تكشف عن سعادتك، ولكنها من الممكن أن تدلك على طريقها الدائم الذي لا ينتهي أبداً، لذا ابحثي عنها، لتكوني سعيدة دائماً