استخدام الهاتف المحمول في ضوء الشمس قد يصيبك بفقدان البصر

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حذر مجموعة من الأطباء، مدمني الهواتف الذكية من استخدام هواتفهم في يوم مشمس، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى “فقدان البصر”، يأتي هذا بعدما أصيب رجل وامرأة بفقدان جزئي للبصر، من التحديق في جهازهما المحمول في وضح النهار. وأفاد الباحثون أن سبب العمى هو تلف خطير في شبكية العين بعد التعرض لانعكاس قوي للشمس على شاشة الهاتف، وهو ما يسمى بـ«اعتلال البقعة الشمسية»، وفقًا لما ذكُر في «إكسبريس».



وعانى الرجل والمرأة من ضرر طويل الأمد بالعين بعد إتلاف شبكية العين في غضون ساعات من تعريض عينيهما للشاشة.



أحد المرضى فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، ورد في التقرير أنها استخدمت هاتفها المحمول على الشاطئ. ونتج عن أضرار أشعة الشمس في البداية صعوبة في التمييز بين الأشكال البعيدة.

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ومع ذلك، تم تشخيص الحالة لاحقًا على أنها “ورم عتمة مركزية دائمة” ، وهي بقعة عمياء تحدث في مركز رؤية الشخص.أما المريض الثاني، وهو رجل يبلغ من العمر 30 عامًا، كان يقرأ جهازه اللوحي لساعات أثناء جلوسه على شرفة مشمسة.هنا مرة أخرى، كافح المريض لرسم أشكال لأشياء كانت بعيدة لمدة يومين كاملين بعد إتلاف عينيه. وعلى الرغم من فقدانه المؤقت لحدة البصر، إلا أنه تمكن من الشفاء التام.كيفية الوقاية من اعتلال البقعة الشمسيةأوضح الأطباء أن اعتلال البقعة الشمسية يحدث عادةً في المرضى الذين يحدقون مباشرة في الشمس. وبحسب التقرير، لم يعترف أي من المريضين بالتحديق مباشرة في الشمس في أي لحظة.وخلصوا إلى أن انعكاس ضوء الشمس من شاشة العرض يحتاج إلى اعتباره عامل خطر محتمل لزيادة الإشعاع الشمسي والمخاطر اللاحقة للإصابة بالاعتلال البقعي الشمسي.ووفقًا للتقرير، فإن هذه الظاهرة أكثر احتمالًا في ظروف جوية وجغرافية معينة، مثل السماء الصافية أو الارتفاعات العالية.ووفقًا للتقرير، ذهب كلا المريضين إلى العيادة بعد أن قرأوا بأجهزتهم المحمولة لمدة ثلاث ساعات على الأقل.لذا يشجع الأطباء استخدام النظارات الشمسية أثناء القراءة من شاشة عرض في البيئات التي يُعتقد أن الإشعاع الشمسي يتزايد فيها، حيث يمكن أن يؤدي ارتداء النظارات الشمسية الفعالة إلى حجب الأشعة فوق البنفسجية، ولكن نظرًا لأنها تأتي من عدة اتجاهات، فمن الحكمة أيضًا ارتداء قبعة لمزيد من الحماية.