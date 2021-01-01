أسباب تجعلك تستبدل الأرز بالكينوا لإنقاص وزنك

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، تلعب كل من التمارين والنظام الغذائي دورًا مهمًا، ولكن ليس كل شخص قادرًا على فهم واتباع نظام غذائي مناسب لإنقاص الوزن والذي يرتكب أخطاء بسببه أيضًا، إذا كنت قلقًا بشأن فقدان تلك الكيلوجرامات الزائدة ، فيجب عليك استبعاد الأرز من نظامك الغذائي وتضمين الكينوا لفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع " healthshots".
هل الكينوا صحية؟
نظرًا لمحتواها العالي من البروتين والتوازن الاستثنائي للأحماض الأمينية الرئيسية ، أصبحت حبوب الكينوا شائعة جدًا، يأتي في الغالب في نوعين ، الأحمر والأبيض ، وغني بالبروتينات والزنك والفيتامينات والدهون الصحية والفوسفور والمغنيسيوم والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، الكينوا أيضا خالية من الجلوتين ، لأن الكينوا تحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم وينصح بها لمرضى السكري ، فهي تساعد أيضًا في مستويات السكر في الدم .
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