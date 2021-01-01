جورجيا تستعد لفتح جبهة قتال ثانية ضد روسيا| تفاصيل

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قال رئيس القوة البرلمانية البارزة في جورجيا، حزب “الحلم الجورجي”، الثلاثاء، إن جورجيا ستدرس فتح “جبهة ثانية” ضد روسيا، لكن فقط إذا أيد شعبها الفكرة في استفتاء.



وكان إيراكلي كوباخيدزه يعلق على تصريحات أدلى بها بعض المسؤولين الأوكرانيين في الأشهر الأخيرة، الذين دعوا تبليسي للانضمام إلى حربها ضد روسيا.



ووفقًا للقناة الإخبارية الجورجية الأولى، قال كوباخيدزه: “يمكننا إجراء استفتاء عام حول ما إذا كان الناس يريدون فتح جبهة ثانية ضد روسيا في جورجيا أم لا”.

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وأضاف أن الجورجيين يجب أن يتخذوا قرارًا بأنفسهم بشأن ما إذا كانوا يتفقون مع المسؤولين في كييف أو مع حكومتهم التي تعارض مثل هذه الخطوة.وقال السياسي: “إذا أراد الناس ذلك، فيمكننا مناقشته معًا لاحقًا”، دون تقديم جدول زمني بشأن موعد إجراء مثل هذا الاستفتاء.وأمس الإثنين، قال النائب الأوكراني فيدور فينيسلافسكي، إن “تبليسي لديها فرصة فريدة لاستعادة أراضي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، التي تعتبرها أجزاء من أراضيها السيادية”.وأعلنت المنطقتان استقلالهما عن جورجيا في عام 2008 بعد صراع عسكري قصير بين موسكو وتبليسي.وكان الدافع وراء الصراع هو قصف قوات تبليسي المنطقة التي تتمركز فيها قوات حفظ سلام روسية.وقال فينيسلافسكي إن أوسيتيا الجنوبية أعلنت عن خطط للاتحاد مع روسيا في مارس من هذا العام، لكن مع تركيز موسكو الآن على الصراع مع كييف، يمكن أن تحاول تبليسي استعادة الجمهوريتين الانفصاليتين.وأدلى أليكسي دانيلوف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، بتصريحات مماثلة في أغسطس، الذي قال للقناة 24 الأوكرانية إن “على جورجيا استعادة الأراضي”.