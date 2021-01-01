تعرف عليها .. أعراض قصور وظائف الكلى



قصور وظائف الكلى قصور وظائف الكلى



الكلى من أعضاء الجسم المهمة وتعمل على التوازن في الجسم ومعادلة كمية الأملاح بها وتخلص الجسم من الفضلات والتحكم في سوائل الجسم وإعادة امتصاص المواد الغذائية من الدم والحفاظ على درجة الحموضة.







وعند حدوث اختلال في وظائف الكلى تتأثر كل المهام التي تقوم بها الكلى ويتم تشخيص قصور وظائف الكلي من خلال إجراء تحليل وظائف الكلى.

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وكشفت وزارة الصحة عن أهم اعراض قصور الكلى منها:1-ألم وضغط في الصدر2- ارتباك3- تورم الساقين والكاحلين والقدمين بسبب احتباس السوائل في الجسم4-قلة التبول5- بول يظهر بشكل رغوي6- ضيق التنفس7- خمول وإرهاق عام8- غثيان مستمروكشف الدكتور محمد صلاح الدين مدير المعهد القومي للكلى بوزارة الصحة عن أسباب تكوين حصوات الكلى، مشيرا إلى أن تكوين الحصوات مرتبط بعدة عوامل منها عدم شرب المياه وتركيز البول، مشيرا إلى أنه كلما تركز البول يتسبب ذلك في تكوين نواة الحصوات ومع وجود التهابات متكررة في مجرى البول تتكون الحصوة.حصوات الكلىوأضاف صلاح الدين أن أنواع حصوات الكلى منها حصوة اليوريك اسيد نتيجة تكون كريستالات حمض اليوريك وحصوات الفوسفات والكالسيوم موضحا أنه كلما تم تركيز البول ساعد على تكوين الحصوات.وأشار مدير المعهد القومي للكلى بوزارة الصحة إلى وجود علاقة بين مرض السكر والتهاب البول حيث يزيد نسبة الإصابة بالتهابات البول مؤكد أن الكلى لديها مؤشر تخزين للمياه وعندما تزيد نسبة المياه والسكر في الجسم يخرج السكر في البول.ولفت صلاح إلى أن الإنسان الطبيعي نسبة السكر أقل من 180 وعندما يجري تحليل بول لا يظهر السكر في البول بينما إذا ارتفع عن ذلك يظهر في البول ويساعد على تكوين ميكروبات في مجرى البول لدى مرضى السكر العالي.