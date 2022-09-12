

كلية الإعلام جامعة عين شمس كلية الإعلام جامعة عين شمس



يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن التفاصيل الخاصة لبدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة عين شمس عبر محركات البحث المختلفة.



فقد أصبح عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة في البحث عن كلية الإعلام جامعة عين شمس وذلك بعد أن صدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار رقم 3683 بتاريخ 12/9/2022 بشأن بدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة عين شمس.



وفي السطور التالية نوضح التفاصيل الخاصة بكلية الإعلام جامعة عين شمس.

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سوف يتم الدراسة بكلية الإعلام جامعة عين شمس بمرحلة البكالوريوس، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.وأعلنت جامعة عين شمس عن بدء قبول التحويلات للكلية الجديدة من خلال مكتب التنسيق المركزي بالمجلس الأعلى للجامعات، وسيتم قبول طلاب الثانوية العامة والتحويلات ممن تنطبق عليهم شروط القبول التي سيضعها المجلس الأعلي للجامعات للقبول بالكلية.وعن مقر الكلية، سوف يكون مقر كلية الإعلام بجامعة عين شمس، في حرم الجامعة الذي يضم كليات الآداب والحقوق والحاسبات ونظم المعلومات.وسيتم بدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة عين شمس وافتتاح الكلية في العام الدراسي الجديد، وسوف تضم الكلية جميع التخصصات والأقسام مثلها مثل كليات الإعلام.تقليل الاغترابوبدأ موقع تنسيق الجامعات 2022 فتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب الثانوية العامة المُرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 13 /9 /2022 حتى يوم السبت الموافق 17/9/2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.وشملت قواعد التحويلات وتقليل الإغتراب الآتى:• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.• لا توجد تحويلات ورقية.• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.