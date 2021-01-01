فيديو .. أستاذ موارد المائية : توقف توربينين بسد النهضة ليس من مصلحة مصر



سد النهضة سد النهضة



قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا أنتهت من تخزين 22 مليار متر مكعب، بعد 3 مراحل لملء سد النهضة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "ليس من مصلحة مصر أو السودان تعطل تروبينات سد النهضة لأنهم يسحبون المياه من مخزون البحيرة لتوليد الكهرباء ثم تتجه إلى السودان ومنها إلى مصر".



وأوضح: "لا يوجد دليل على وجود عطل فى توربينين بالسد لأن هذا يحتاج إلى صورة بالأقمار الصناعية بجودة عالية"، مضيفًا: "من مصلحة مصر والسودان تشغيل كافة توربينات السد للحصول على حصتها المائية كاملة، فتوقف التوربينيات يجعل تدفق المياه ضعيف جدًّا".



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توقف التوربينينكشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن توقف التوربينين، وغلق بوابتي التصريف بسد النهضة الإثيوبي.وقال في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تم غلق بوابتي التصريف في الأول من سبتمبر الجاري، وللمرة الثالثة على التوالى خلال الخمسة عشر يومًا الماضية حيث تظهر الأقمار الصناعية التوربينين متوقفين عن التشغيل من خلال عدم وجود دوامات فى حوض التوربينات".وأضاف: "من المتوقع أن يتراجع مستوى البحيرة 604 أمتار فوق سطح البحر خلال الأسابيع القادمة حيث يقل معدل الأمطار وكمية الإيراد المائي عند سد النهضة إلى 350 مليون م3/يوم، وسوف تفقد البحيرة 2.5 مليار م3 وتعود إلى إجمالى التخزين الحقيقى لهذا العام 17 مليار م3 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، والذى تدعى إثيوبيا أنه 22 مليار م3، مع استمرار تدفق المياه أعلى الممر الأوسط".