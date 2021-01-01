فيديو .. أستاذ موارد المائية : توقف توربينين بسد النهضة ليس من مصلحة مصر

قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا أنتهت من تخزين 22 مليار متر مكعب، بعد 3 مراحل لملء سد النهضة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "ليس من مصلحة مصر أو السودان تعطل تروبينات سد النهضة لأنهم يسحبون المياه من مخزون البحيرة لتوليد الكهرباء ثم تتجه إلى السودان ومنها إلى مصر".
وأوضح: "لا يوجد دليل على وجود عطل فى توربينين بالسد لأن هذا يحتاج إلى صورة بالأقمار الصناعية بجودة عالية"، مضيفًا: "من مصلحة مصر والسودان تشغيل كافة توربينات السد للحصول على حصتها المائية كاملة، فتوقف التوربينيات يجعل تدفق المياه ضعيف جدًّا".
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