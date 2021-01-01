شولتس يطالب بوتن بسحب الجيش الروسي من أوكرانيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › شولتس يطالب بوتن بسحب الجيش الروسي من أوكرانيا

صورة الخبر: المستشار الألماني
المستشار الألماني


دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى إصدار أمر بـ"سحب كامل" القوات الروسية من أوكرانيا.

وجاء في بيان للمستشارية أن خلال مكالمة هاتفية استمرّت 90 دقيقة، شدد شولتس في حديثه "مع الرئيس الروسي على إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن بالاستناد إلى وقف إطلاق النار، وسحب كامل للقوات الروسية واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأكد شولتس، وفقا للبيان، على ضرورة ضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في وكرانيا، وحث بوتن على الاستمرار في التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة.

وجاء في البيان الألماني "أكد المستشار الاتحادي على أن أي خطوات روسية أخرى لضم (مناطق) لن تمر بدون رد، ولن يُعترف بها تحت أي ظرف من الظروف".

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شولتس يطالب بوتن بسحب الجيش الروسي من أوكرانيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14119

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager