درس اللغة الفرنسية كلغة أولى .. التعليم تفتتح مدارس مصر المتميزة فى السويس



مدارس مصر الرسمية المتميزة مدارس مصر الرسمية المتميزة



افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أول دفعة من مدارس مصر الرسمية المتميزة، حيث شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، افتتاح مدرسة اللغات الرسمية الفرنسية بمحافظة السويس.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس المتميزة في جمهورية مصر العربية بدأ تطبيقها فى محافظة السويس وتتميز بتصميمات ذكية وملاعب وأماكن للأنشطة والخدمات وتمثل نموذجًا لما يجب أن تكون عليه المدرسة تعتمد على إنشاء ببيئة مدرسية جاذبة للطلاب فى جميع المراحل الدراسية بداية برياض الأطفال وانتهاءً بالمرحلة الثانوية.



وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن مدارس مصر المتميزة هى مدارس رسمية للغات وعددهم 8 مدارس على مستوى الجمهورية وتدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى، لافتة إلى أن قواعد لقبول فيها نفس قواعد القبول فى المدارس الرسمية للغات، وتعمل هذه المدارس بالطاقة الشمسية وتعمل على توفير الطاقة الشمسية وتوجد بها ملاعب شباب مثل ملاعب التنس وكرة القدم ، موضحة أن هذه المدارس صديقة للبيئة وكانت قائمة وتم تطويرها بالتعاون مع عدة جهات، كما توفر بيئة جاذبة للطالب.



وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لديها نية للتوسع فى المدارس الرسمية للغات لأن هناك طلب كبير من أولياء الأمور على هذه المدارس بشكل كبير لأنها تقدم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مناسبة.



ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، المديريات بوضع درجات تشجيع للنشاط الرياضي والثقافي والفني، وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور، مؤكدا على ضرورة العمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقى وانضباط العملية التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.



وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الاستعداد بشكل جيد لبداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، مطالبًا بضرورة العمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقى وانضباط العملية التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، موضحة أن عودة الطلاب للمدرسة هدف استراتيجي لأن المدرسة لها دور اجتماعي هام في بناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، على مديرى المديريات والإدارات التعليمية بالاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والذي يتم تطبيقه بالتناوب، خاصًة أن هناك اهتمام باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، حيث تم التوجيه بتشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس، ووضع درجات تشجيع للنشاط الرياضي والثقافي والفني، وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور.



ووجهت الوزارة بأن يبدأ العام الدراسي الجديد بداية قوية، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي، بالتناوب، في المدارس على مستوى الجمهورية، في ضوء الموارد المتاحة لكل مدرسة، مؤكدة أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلًا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.



وأشارت الوزير إلى أنه سيتم تطبيق اليوم الرياضي في بداية العام الدراسي داخل المدارس بشكل تدريجي، كما سيتم إعداد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية الموجودة علي بنك المعرفة ومنصات الوزارة الإلكترونية.

