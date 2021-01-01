تعرف على علامات الإنذار المبكر وأعراضه لسرطان الثدي



سرطان الثدي سرطان الثدي





ينتج السرطان عن طفرة في الجينات المسئولة عن نمو وصحة الخلايا في الجسم. قد يحدث هذا التكاثر غير الطبيعي في خلايا الثدي وهو ما يسمى بسرطان الثدي ما يؤدي إلى حدوث ورم. ويعتبر سرطان الثدي شائعًا عند النساء ولكن الرجال أيضًا عرضة للإصابة بـسرطان الثدي.



أعراض سرطان الثدي

قد لا تظهر الأعراض على الأشخاص الذين يعانون من سرطان الثدي على الإطلاق ، خاصة في مراحله المبكرة. لكن وجود كتلة أو كتلة جديدة في الثدي يمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الثدي. بشكل عام ، يمكن أن تكون أي تغييرات في ملمس مظهر الثدي وألمه علامة على الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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وتشمل الأعراض..تفريغ الحلمةاحمرارألم الثدي أو الحلمةالتنقيريمكن أن يكون تورم الثدي أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الثدي.إجراء الفرزإن تشخيص سرطان الثدي أفضل حالما يتم علاجه في مراحله المبكرة. وبالتالي، تُنصح النساء بالخضوع لإجراءات فحص روتيني للكشف عن سرطان الثدي في وقت مبكر.تصوير الثدي الشعاعيهذه هي إجراءات الفحص الروتينية الموصى بها للكشف عن سرطان الثدي ، حتى بدون ظهور أعراض واضحة.المخاطريمكن أن يرتبط تطور سرطان الثدي بما يلي:وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثديبداية الدورة الشهريةسن اليأس المتأخرأنسجة الثدي عالية الكثافةالتعرض للمواد المسرطنةاستخدام موانع الحمل الفمويةالإفراط في تناول الكحول.أنواع سرطان الثديوسرطان الثدي له أنواع مختلفة. بعض الأنواع هي سرطان الأقنية ، والسرطان الفصيصي ، والسرطان المخاطي، والأورام المختلطة ، وسرطان الثدي الالتهابي.