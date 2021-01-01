تعرف على علامات الإنذار المبكر وأعراضه لسرطان الثدي

سرطان الثدي
ينتج السرطان عن طفرة في الجينات المسئولة عن نمو وصحة الخلايا في الجسم. قد يحدث هذا التكاثر غير الطبيعي في خلايا الثدي وهو ما يسمى بسرطان الثدي ما يؤدي إلى حدوث ورم. ويعتبر سرطان الثدي شائعًا عند النساء ولكن الرجال أيضًا عرضة للإصابة بـسرطان الثدي.
أعراض سرطان الثدي
قد لا تظهر الأعراض على الأشخاص الذين يعانون من سرطان الثدي على الإطلاق ، خاصة في مراحله المبكرة. لكن وجود كتلة أو كتلة جديدة في الثدي يمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الثدي. بشكل عام ، يمكن أن تكون أي تغييرات في ملمس مظهر الثدي وألمه علامة على الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لما نشره موقع هيلثي .
وتشمل الأعراض..
تفريغ الحلمة
احمرار
ألم الثدي أو الحلمة
التنقير
يمكن أن يكون تورم الثدي أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الثدي.
إجراء الفرز
إن تشخيص سرطان الثدي أفضل حالما يتم علاجه في مراحله المبكرة. وبالتالي، تُنصح النساء بالخضوع لإجراءات فحص روتيني للكشف عن سرطان الثدي في وقت مبكر.
تصوير الثدي الشعاعي
هذه هي إجراءات الفحص الروتينية الموصى بها للكشف عن سرطان الثدي ، حتى بدون ظهور أعراض واضحة.
المخاطر
يمكن أن يرتبط تطور سرطان الثدي بما يلي:
وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي
بداية الدورة الشهرية
سن اليأس المتأخر
أنسجة الثدي عالية الكثافة
التعرض للمواد المسرطنة
استخدام موانع الحمل الفموية
الإفراط في تناول الكحول.
أنواع سرطان الثدي
وسرطان الثدي له أنواع مختلفة. بعض الأنواع هي سرطان الأقنية ، والسرطان الفصيصي ، والسرطان المخاطي، والأورام المختلطة ، وسرطان الثدي الالتهابي.
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