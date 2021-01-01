تعرف عليها .. 4 أسباب وراء تساقط الشعر



تساقط الشعر تساقط الشعر



تفقد شعرا من فروة رأسك كل يوم هذا طبيعي ، وعند معظم الناس ، ينمو هذا الشعر مرة أخرى. لكن العديد من الرجال وبعض النساء يفقدون الشعر مع تقدمهم في السن. يمكن أيضًا أن تفقد شعرك إذا كنت تعاني من أمراض معينة ، مثل مشاكل الغدة الدرقية أو مرض السكري أو الذئبة.



وبحسب ما نشره موقع هيلثي إذا كنت تتناول أدوية معينة أو تتناول علاجًا كيميائيًا للسرطان ، فقد يتساقط شعرك أيضًا. الأسباب الأخرى هي الإجهاد ، أو اتباع نظام غذائي منخفض البروتين ، أو تاريخ عائلي ، أو سوء التغذية.



يعتمد علاج تساقط الشعر على السبب

في بعض الحالات ، ستعمل معالجة السبب الأساسي على تصحيح المشكلة. تشمل العلاجات الأخرى الأدوية لاستعادة الشعر.

قد يعجبك أيضا...

يُعرف تساقط الشعر تدريجيًا بكميات صغيرة باسم ترقق الشعر. يتم تعريف ترقق الشعر من خلال تساقط الشعر المتوسط ??أو البسيط ، والذي يستغرق بعض الوقت. علاوة على ذلك ، لا ينتهي بك الأمر بالصلع بسبب ترقق الشعر. لكن قد تظهر بعض البقع الرقيقة بشكل أسرع على رأسك.فيما يلي كشف موقع هيلثي عن بعض الأسباب التي قد تجعلك تفقد شعرك وهي:الإفراط في معالجة الشعر - يمكن أن يؤدي التجريب المنتظم لشعرك بمنتجات وأنماط مختلفة إلى إضعاف بصيلات شعرك وإتلافها. يمكن أن يؤدي الإفراط في علاج شعرك إلى ترققه التدريجي. يمكن أن تتسبب التجاعيد ، وعلاجات الألوان ، وشامبو الفرد ، والبلسم في تلف شعرك.الاختلالات الهرمونية - يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية أيضًا تساقط الشعر. يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني عند النساء الناجم عن الولادة أو انقطاع الطمث إلى تساقط الشعر.من ناحية أخرى ، يمكن أن يفقد الرجال شعورهم مع تقدم العمر بسبب التغيرات في تكوين هرمونات الجسم. يحفز هرمون ديهدروتستوستيرون (DHT) بصيلات الشعر ، مما يجعلك تفقد الشعر.الإجهاد- الإجهاد غير المنضبط أو الذي لا يمكن السيطرة عليه هو سبب رئيسي لترقق الشعر. غالبًا ما يفقد الناس الشعر عند مواجهة القلق والتوتر. يمكن أن يكون الإجهاد نفسيًا أو فسيولوجيًا. غالبًا ما يكون الإجهاد الفسيولوجي قصير الأجل ، ويتوقف تساقط الشعر بسرعة إلى حد ما. ومع ذلك ، يصعب التعامل مع الإجهاد النفسي وتساقط الشعر الناجم عنه.نقص العناصر الغذائية المناسبة - على الرغم من أن شعرك يتكون في الغالب من البروتين ، إلا أنه يتطلب العديد من المعادن والفيتامينات للنمو والحفاظ على الشكل. الزنك والحديد وحمض الفوليك ثلاثة عناصر غذائية ضرورية لنمو الشعر. يحتاج جسمك أيضًا إلى العديد من الفيتامينات ، مثل فيتامين د وفيتامين ب 12 ، لنمو الشعر والحفاظ عليه ، بالإضافة إلى المعادن مثل السيلينيوم. يمكن أن يؤدي تناول كميات أقل من العناصر الغذائية ذات الصلة إلى تساقط الشعر.