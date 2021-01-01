تعرف عليه .. عقار السمنة الجديد يحمي من الإصابة بمرض السكري



عقار السمنة الجديد عقار السمنة الجديد





تعتبر السمنة هي البوابة الأولى لإصابة بمرض السكري وقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ألاباما بالولايات المتحدة، إلى أن استخدام دواء السمنة الجديد Wegovy يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري إلى النصف.



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه يمكن للمرضى حقن أنفسهم بعقار السمنة الجديد بسيماجلوتيد ، والذي يعمل عن طريق قمع الشهية وخفض مدخول السعرات الحرارية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل" البريطانية .

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ولاحظ المشاركون الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة الذين أعطوا الجرعات العادية من العقار الجديد أن احتمالات معاناتهم من مرض السكري تنخفض بنسبة تصل إلى 61 في المائة.وتمت الموافقة على عقار السمنة الجديد ، والذي يسمى Wegovy ، للاستخدام في إنجلترا بعد أن ثبت أنه يساعد المرضى على فقدان 15 في المائة من وزن الجسم ، أي ما يعادل 2 رطل و 7 أرطال.ويعيش حوالي 4.5 مليون شخص مع مرض السكري من النوع 2 في إنجلترا ، مما يكلف منظمة ال NHS أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وقد أجرى الباحثون تحليلاً جديدًا للعقار السمنة الجديد لتقييم تأثيرها على منع الإصابة بمرض السكري .قال رئيس الدراسة الدكتور تيموثي غارفي إن متوسط ??فقدان الوزن بنسبة 15 في المائة كان "كافياً لعلاج أو منع مجموعة واسعة من مضاعفات السمنة التي تضعف الصحة ونوعية الحياة". وأضاف أن هذا التأثير "يغير قواعد اللعبة في طب السمنة".في التجربة الأولى ، تلقى 1961 مريضًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة حقنة 2.4 ملغ من سيماجلوتايد أو دواء وهمي أسبوعياً لمدة 68 أسبوعًا، في الثانية ، تلقى 803 مشاركين آخرين يعانون من زيادة الوزن والسمنة حقنًا أسبوعية من 2.4 ملجم سيماجلوتايد لمدة 20 أسبوعًا. ثم بقي هؤلاء المرضى على العقار أو تحولوا إلى دواء وهمي لمدة 48 أسبوعًا التالية. تلقى جميع المشاركين المشورة بشأن النظام الغذائي والتمارين الرياضية.واستخدم الباحثون صيغة تسمى تحديد مراحل مرض القلب والأوعية الدموية للتنبؤ بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومع محاولة مراعاه الجنس والعمر والعرق ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم بالإضافة إلى مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم.ووجد الباحثون، أنه انخفضت درجات مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري لمدة عشر سنوات للمشاركين الذين تلقوا عقار السمنة الجديد semaglutide في التجربة الأولى بنسبة 61 في المائة .وأشارت نتائج التجربة الثانية إلى الحاجة إلى العلاج المستمر للحفاظ على انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.