فيديو .. إعلامي سعودي يفتح النار على مرتضى منصور

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صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور



انتقد الإعلامي السعودي، أحمد العجلان، تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مطالبة الهلال السعودي، بالتنازل عن مكافأة كأس سوبر لوسيل لصالح القلعة البيضاء.

وقال العجلان في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي:" أنا متأكد أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مستحيل لو لعب ضد نادي الهلال يطلب مكافأة المباراة والدخول في التفاصيل المادية، هذا أمر يقلل من قيمة النادي، لازم تكون نظرتك أكبر من كده، هي أشياء لا تشترى".

أضاف:" كارتيرون ترك نادي الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبعدين تعاقد معه الزمالك مجددا، هذه نقطة أصغر نادي في السعودي يرفض يعملها".



وكان الهلال السعودي، توج بكأس سوبر لوسيل، الجمعة الماضية، بعد الفوز على الزمالك، بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

أحرز أوديون إيجالو هدف الهلال في الدقيقة 18، بينما عدل أحمد سيد زيزو التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 33، لتبتسم ركلات الحظ في النهاية لزعيم آسيا.
مكافآت سوبر لوسيل:
حصل الهلال على 1.5 مليون دولار مكافأة الفوز ببطولة كأس سوبر لوسيل، بينما حصل الزمالك على مليون دولار نظير المشاركة.

بطولة كأس سوبر لوسيل، هي مباراة ودية بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، أقيمت برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

المصدر: elbalad

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