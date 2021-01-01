الأهلي يحسم 3 صفقات رسميا والرابعة والخامسة في الطريق

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نجح مسئولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب خلال الأيام الماضية في حسم مجموعة من الصفقات القوية لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر الممكنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وأعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا لمدة 5 سنوات قادمة بعد أن نجح اللاعب في لفت كل الأنظار إليه نتيجة المستوى الفني المتميز الذي قدمه مع فريقه على مدار الفترة الماضية .



وتوصل الأهلي إلى اتفاق نهائي مع مصطفى سعد ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا أيضا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وبات الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبا للغاية خلال الأوقات القليلة المقبلة .

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وأيضا توصل الأهلي إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي سافيو لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعدما نجح اللاعب في لفت أنظار مسئولي الأحمر بقوة نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها .واقترب الأهلي من حسم صفقة كريم الدبيس لاعب وادي دجلة وحصل الأحمر على موافقة اللاعب وتبقى الرتوش التفاوضية الأخيرة بين الأهلي ودجلة للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي .صفقة مصطفى شلبيويكثف الأهلي من مفاوضاته مع إنبي لحسم ضم مصطفى شلبي الجناح الهجومي وتقدم الأهلي بعرض رسمي للإدارة البترولية ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم الصفقة .وعلى جانب أخر ، قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفرصة متاحة أمام اللاعبين الشباب والناشئين ومن الوارد مشاركتهم مع الفريق الأول.وأضاف: «عقلية اللاعب الناشئ مهمة للغاية في منحه الفرصة للمشاركة بالمباريات، وأن يكون مدركا للمتغيرات التي تحدث في كل وقت».وأوضح كولر أن اللاعب الذي يتحمل الضغوط سوف يملك الفرصة للتواجد في حساباته خلال الفترة المقبلة.وتابع: «حضرت لتمثيل أكبر نادٍ في إفريقيا، ونريد أن نظهر بأفضل ما لدينا، وسنعمل دائمًا من أجل الفوز؛ لإسعاد جماهير أكبر نادٍ في إفريقيا، وصاحب الشعبية الجارفة.ووجه مارسيل كولر الشكر للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الحفاوة والدعم الذي يحظى به منذ قدومه، وأكد أنه يشعر بأنه فرد من عائلة النادي.