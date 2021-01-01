الأرصاد توضح حالة الطقس يومى الخميس والجمعة|فيديو

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أوشك فصل الصيف على الانتهاء، حسبما تؤكد هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها اليومية، ونشهد استقرار في الأحوال الجوية في هذا التوقيت من العام .



وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف أوشك على الانتهاء، مؤكدة أنه يفصلنا عن انتهاء فصل الصيف 10 أيام فقط، ويوم 23 سبتمبر سيكون بداية شهر الخريف.

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وأضافت "منار غانم" في تصريحات تليفزيونية ، أن فصل الخريف يتميز بانخفاض نسب الرطوبة ودرجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف، متابعة: فصل الخريف يعد أفضل فصل في السنة، من حيث الظواهر والتقلبات الجوية.ولفتت إلى أنه بداية من الغد ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، سيتسبب في انخفاض درجات الحرارة، خاصة يومي الخميس والجمعة، متابعة: سيكون هناك فرص تساقط الأمطار الخفيفة الأيام القادمة.وتابعت منار غانم:" هناك بعض الأقاويل المنتشرة حول برودة فصل الشتاء القادم، ليس لها أساس من الصحة، متابعة: كل ما يقال اجتهادات وتنبؤات طويلة المدى وغير رسمية.حالة الطقس غدايتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا /الأربعاء/، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وأضافت أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.وأشارت إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة، غداالعظمى الصغرىالقاهرة 32 23العاصمة الإدارية 33 226 أكتوبر 33 23بورسعيد 31 25الإسماعيلية 33 23السويس 33 24الإسكندرية 30 23العلمين الجديدة 29 24مطروح 29 24الأقصر 40 25أسوان 41 26إنذار بحريأصدر مركز التنبؤات والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنذارا بحريا، يحذر فيه من حالة البحر المتوسط خلال الـ 72 ساعة القادمة، بسبب ارتفاع الأمواج فوق سطح البحر.وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أمواج البحر المتوسط، سوف تشهد ارتفاعا ملحوظا اعتبارا من غد الثلاثاء حتى الخميس القادم من نهاية هذا الأسبوع، وذلك بسبب وجود نشاط للرياح، على سطح البحر.