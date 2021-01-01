الاتحاد الأوروبي يسعي لإنهاء حرب أوكرانيا في أقرب وقت ممكن



حرب أوكرانيا حرب أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يسعي لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، لكن ينبغي على القيادة الأوكرانية أن تقرر.







وقال بوريل، ردًا على أسئلة من أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، "لا أعرف متى يجب أن تبدأ محادثات السلام الأولى. لا يمكنني أن أنصح رئيس أوكرانيا بشأن هذه القضية لأنه يواجه هذا الغزو. بالنسبة لنا، كلما كان ذلك أفضل".

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في الوقت نفسه، أشار بوريل، إلى أن "محادثات السلام ... لا تبدأ بهذه الطريقة، فهي تبدأ عندما تسمح الظروف بذلك".وفي وقت سابق، قال بوريل، إن الهدف الرئيسي لـ الدعم الأوروبي لأوكرانيا هو إنهاء الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.وقال بوريل: “الرسالة الرئيسية لاجتماع اليوم للعالم أجمع هي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا ... سياسيًا وماليًا وإنسانيًا وعسكريًا. طالما يتطلب الأمر وبالقدر اللازم”.وأضاف: “الهدف الرئيسي من دعمنا هو لمساعدة أوكرانيا على إنهاء الحرب، لأننا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. ولكن ليس بأي شكل من الأشكال. نريد أن تنتهي هذه الحرب مع احترام سيادة أوكرانيا.وتابع قائلا: "المدى الأطول هو مساعدة أوكرانيا على الفوز، وهو ما يعني بناء أوكرانيا حديثة وديمقراطية ومستقلة ومزدهرة".ومنذ نهاية فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على تخصيص 2.5 مليار يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.