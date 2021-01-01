في الهند إطلاق تلفزيونات Kodak QLED بحجم 50 و 55 و 65 بوصة وتقنية Dolby Vision و Dolby Atmos

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صورة الخبر: Kodak QLED
Kodak QLED

أطلقت شركة Kodak تلفزيونات QLED مع Google TV في الهند، وتأتي هذه التلفزيونات بشاشات ذات أحجام مختلفة؛ 50 بوصة و 55 بوصة و 65 بوصة، وتدعم Dolby Vision و HDR10+ ومكبرات صوت 40 واط وأيضًا Dolby Atmos.

تتميز الإصدارات بتصميم أنيق خالي من الحواف مع نسبة شاشة إلى هيكل تصل إلى 96?. وتعد تقنية العرض AMO بتجربة مشاهدة رائعة. كما قالت الشركة إنه عند اللعب أو مشاهدة الأفلام المفضلة، تتكيف الشاشة بذكاء مع حالات الإضاءة المختلفة لجعلها مريحة للعين مع الاستمرار في تقديم جودة بصرية ممتازة.

تأتي إصدارات Kodak QLED بأسعار 33999 روبية لإصدار 50 بوصة و 40999 روبية لإصدار 55 بوصة و59999 روبية لإصدار 65 بوصة. وستكون جميع الإصدارات متاحة على Flipkart قريبًا كجزء من العروض الخاصة لـ Big Billion Days.

المصدر: بوابه المتميز

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