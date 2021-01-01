في 16 سبتمبر إطلاق تلفزيونات Infinix ZERO

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صورة الخبر: Infinix ZERO
Infinix ZERO

بعد العديد من التسريبات، أكدت Infinix إطلاق مجموعة Android TV الجديدة ضمن مجموعة ZERO & X3. تم الكشف عن تفاصيل حول الإصدارات قبل الإطلاق الرسمي والذي حددته الشركة في 16 سبتمبر.

يستخدم تلفزيون Zero إصدار 55 بوصة QLED 4K تقنية Quantum DOT مع Dolby Vision، وتصل نسبة السطوع إلى 400 نتس في المتر المربع ويضم مجموعة ألوان بنسبة 122? sRGB. سيحتوي التلفزيون على حواف رفيعة بسماكة 1.6 ملم، وحامل معدني X-Blade.

يدعم التلفاز مكبر صوت بقوة 36 واط مع Dolby Atmos. من المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة معالج MediaTek Quad-Core CA-55 مع ذاكرة RAM بسعة 2 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت. سيعمل التلفاز بنظام Android TV 11.

تحتوي مجموعة Infinix X3 بالفعل على إصدارات 32 بوصة و 43 بوصة عالية الدقة، وستحتوي الشاشة ذات حجم 50 على جودة 4K متوافقة مع HDR10 لضمان 1.07 مليار لون.

من المتوقع وجود Blue Ray Protection ومكبرات صوت بوكس بقوة 24 واط ودعم Dolby Atmos.

المصدر: بوابه المتميز

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