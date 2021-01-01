تستعرض تسريبات تفاصيل مواصفات كاميرة الأكشن GoPro Hero11 Mini



GoPro Hero11 Mini GoPro Hero11 Mini

كشفت تسريبات نشرت عبر “WinFuture” عن تفاصيل مواصفات كاميرة الأكشن المرتقبة GoPro Hero11 Mini.



تؤكد الصور والتفاصيل التي جاءت في أحدث التسريبات عن أن تصميم كاميرة GoPro Hero11 Mini لا يتميز بحجم صغير على غرار كاميرات Session، إلا أن GoPro تقدم هذا الإصدار دون الشاشة، كما تأتي بآداء يحاكي GoPro Hero11 Black.



وتتميز الكاميرة بمستشعر بدقة 27 ميجا بيكسل لدعم تسجيل فيديو بدقة 5616 في 3744 بيكسل، كما تضم الكاميرة معالج GP2 الذي قدم في الإصدار السابق من سلسلة 11، والذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 5.3K عند 60 إطار لكل ثانية، ودقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، ودقة 2.7K عند 240 إطار لكل ثانية.

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كما تدعم الكاميرة بث فيديو بدقة 1080 بيكسل، وتدعم تثبيت HyperSmooth في الإصدار رقم v5.0، بينما يأتي TimeWarp بالإصدار v3.0.ولا يتضمن تصميم كاميرة Hero11 Mini بشاشة في الجهة الخلفية أو الأمامية، أيضاً لم توضح التسريبات قدرة البطارية في هذا الإصدار، إلا أن الحجم الصغير للكاميرة يشير إلى أن الكاميرة ستتضمن بطارية صغيرة الحجم.وتتميز كاميرة GoPro Hero11 Mini بأبعاد 50 في 50 مم، بسماكة 40مم تقريباً، أيضاً لم توضح التسريبات سعر هذا الإصدار، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.