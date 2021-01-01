تعلن سوني عن قطعة إلكترونية "عجيبة" لمحبي الألعاب الإلكترونية!

كشفت شركة سوني عن قطعة إلكترونية مميزة بخصائصها تحوّل الهواتف الذكية لمنصة ألعاب إلكترونية متكاملة لألعاب الفيديو.
وأشارت سوني إلى أن منصة Xperia Stream, الجديدة لتي تتناسب مع هواتف Xperia 1 IV بشكل رئيسي، تجمع وظائف جهاز تبريد خارجي للهاتف لاستعماله بشكل مكثف لتشغيل الألعاب، كما تؤمن توصيل الهاتف الذكي مع منصات الألعاب والأجهزة الإلكترونية المتنوعة عبر منافذ مختلفة.
وتأتي القطعة الإلكترونية الجديدة بهيكل بلاستيكي متين وخفيف الوزن، وزودت بمروحة هوائية صغيرة لتبريد الهاتف، ومنفذ HDMI، ومنفذ لوصلها مع شبكات الإنترنت، ومنفذي USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
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