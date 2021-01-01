تطلق "سبيس إكس" 35 قمرا جديدا إلى الفضاء

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أعلنت "سبيس إكس الأمريكية عن نجاحها بإطلاق 35 قمرا صناعيا إلى مدارات الأرض، من بينها قمر تابع لشركة AST SpaceMobile.



وجاء في بيان صادر عن الشركة "تمت بنجاح عملية إطلاق 35 قمرا صناعيا إلى مدارات الأرض، منها 34 قمرا من أقمار Starlink، وقمر صناعي تابع لشركة AST SpaceMobile الأمريكية للاتصالات".



وأضاف البيان "الأقمار أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ من نوع Falcon 9، انطلق الصاروخ من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا يوم السبت 10 سبتمبر الجاري تمام الساعة 21:20 بالتوقيت المحلي (يوم الأحد 11 سبتمبر، 04:20 بتوقيت موسكو)".

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وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ عادت إلى الأرض بعد دقائق من موعد الإطلاق، وحطّت على منصة عائمة في المحيط الأطلسي، وأن هذه المرحلة كانت قد استخدمت سابقا في 13 عملية إطلاق فضائي، وقد تستخدم في عمليات إطلاق أخرى.وتخطط شركة"سبيس" إكس بشكل عام لإطلاق نحو 11000 قمر صناعي من أقمار Starlink لتكوين شبكة من هذه الأقمار هدفها تأمين الإنترنت العالي السرعة للعديد من مناطق الأرض، ومنذ مايو 2019 نجحت الشركة بإطلاق 2653 قمرا، وتؤمن هذه الأقمار حاليا خدمات الإنترنت في مناطق بأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.