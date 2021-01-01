تطلق "سبيس إكس" 35 قمرا جديدا إلى الفضاء

أعلنت "سبيس إكس الأمريكية عن نجاحها بإطلاق 35 قمرا صناعيا إلى مدارات الأرض، من بينها قمر تابع لشركة AST SpaceMobile.
وجاء في بيان صادر عن الشركة "تمت بنجاح عملية إطلاق 35 قمرا صناعيا إلى مدارات الأرض، منها 34 قمرا من أقمار Starlink، وقمر صناعي تابع لشركة AST SpaceMobile الأمريكية للاتصالات".
وأضاف البيان "الأقمار أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ من نوع Falcon 9، انطلق الصاروخ من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا يوم السبت 10 سبتمبر الجاري تمام الساعة 21:20 بالتوقيت المحلي (يوم الأحد 11 سبتمبر، 04:20 بتوقيت موسكو)".
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