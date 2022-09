مميزات جديده صادمة في هواتف "أندرويد" لا تتخيل قدرتك على الاستفادة منها

أندرويد أندرويد

كثيرًا من مستخدمى هواتف أندرويد لا يستفيدون فعليًا من مميزاته المتعددة، حيث لا يعلمون امتلاكه بعض التقنيات الهامة التي قد تفيد كثيراً أثناء الاستخدام، فتجعل الهاتف أكثر ذكاء وتفاعل مع العمل والحياة اليومية.



مميزات هواتف أندرويد لا يعلم عنها الكثير

1.استخدام خاصية Hold for Me من مساعد جوجل Google Assistant



توفر ميزة مساعد جوجل العديد من المميزات المتنوعة، ولكن من أهم مميزاته التي لا يعلم الأشخاص عنها الكثير ومتاحة عبر هواتف أندرويد ميزة Hold for Me وتعمل تلك الخاصية على تخلصك من الممل أثناء انتظار أي مكالمة مطولة، حيث يستطيع مساعد جوجل نفسه الانتظار بدلا منك إذا كنت تقوم بالاتصال بأحد ممثلي خدمة العملاء وعوضاً عن سماع موسيقى الانتظار لأوقات طويلة تشعر الشخص بالملل، ينبهك جوجل فورب التحدث الفعلي لخدمة العملاء، وأيضاً يمكنك مشاركة الصوت ونسخة من المكالمة

وتستطيع تفعيلها على هاتفك من خلال اتباع الخطوات التالية:قم بفتح تطبيق مساعد جوجل | Google Assistant من هاتفك.اضغط على كلمة المزيد More.وأذهب إلى الاعدادات Settings.ثم اضغط على Hold for Me.وتلقائياً يبدأ تشغيل Hold for Me. وكذلك تستطيع اتباع تلك الخطوات أثناء إجراء المكالمة نفسها.2. خاصية Smart Lockعلى عكس الأنماط المعتادة لمميزات الاسمارت لوك في حماية الهاتف عن طريق استخدام password، هناك العديد من الإجراءات الإضافية التي يستخدمها الهاتف ولا يعلم الكثير عنها شيئاً، للحفاظ على حماية الهاتف من الاختراق وسرقة البيانات والمعلومات ضد أياً من الأشخاص المتطلفين أو المتسللين عن طريق عدة إجراءات أهمها اكتشاف الشخص الذي لمسه، أو الغاء القفل في أماكن محددة.خطوات الحصول عليها:في البداية اختر ميزة Smart Lock من الإعدادات Settings، واختر خاصية قفل الشاشة عن طريق الشكل المفضل لديك.ثم قم بإختيار واحد من الخيارات الثلاثة المتاحة لحماية الهاتف:1_اكتشاف هاتفك اثناء حمله On-body detection وهي ميزة تناسب المستخدمين للهاتف باستمرار وكثيرين الحركة حيث يعمل على ابقاء هاتفك مفتوح اثناء الحركة، فيكون الهاتف في وضع الاستعداد، وبمجرد وضعه بالحقيبة أو الجيب يتم قفله تلقائياً.2_ تشغيل الموقع لتحديد الأماكن الموثوقة | Trusted places وبهذه الخاصية يمكنك الغاء القفل الخاص بالهاتف اثناء تواجدك في بعض الاماكن المحددة بعد أن تقم باختيارها ومثلاً منها المنزل.3- يمكنك أيضاً فتح الهاتف اثناء الاتصال بالاجهزة الاخرى الموثوقة Trusted devices والتي تحددها انت بنفسك.3. خاصية تتعرف على مصدر الإشعارات المزعجة وتحجبهاتعتمد هذه الميزة على حجب وصول أي إشعارات مزعجة إليك من أي مصدر تحدده، إذا كانت تصل لهاتفك بشكل مستمر ومزعج، تستطيع تفعيل هذه الخاصية من خلال :إعدادات الهاتف Settings، ثم اختر التطبيقات والإشعارات | Apps & Notifications.، كذلك تضغط على استخدام سجل الإشعارات Notification History من ثم تفعيله، فتجد الإشعارات مخزنة تلقائياً داخله، في البداية تجده فارغاً من ثم يزداد وتختار المراد حجبه بينهم، كذلك يمكنك الاستفادة من هذه الخاصية في حالة فقدان الإشعارات أو إزالتها عن طريق الخطأ وبالتالي يمكنك العثور على الإشعارات المفقودة من خلال تلك القائمة.4. خاصية تقليل استخدام البيانات Data Saveتستطيع من خلال تفعيل هذه الخاصية توفير استخدام البيانات، فتعمل على تقليل استخدام إنترنت الهاتف، فتحافظ على قدر الاستهلاك الخاص بك، وتضمن منخلالها عدم تجاوز الحد الأقصى.تستطيع تفعيلها من الاعدادات Settings.ثم بتحديد استخدام البيانات Data Usage.ثم اختيار توفير استخدام البيانات Data Saver.وبالنهاية تقم بتبديل الاعداد إلى تفعيل أو تشغيل | On.5. جعل حركة الهاتف أسرعفي حالة الشعور أن الهاتف بطئ يمكن لمستخدمى الأندرويد تسريع الرسوم المتحركة للهاتف وذلك من خلال الانتقال بسلاسة بين التطبيقات أو النوافذ والقوائم.وتستخدمها من خلال الذهاب إلى إعدادات الجهاز Settings.، ثم تحديد حول الهاتف About phone.، وابحث عن القسم المسمى برقم البنية Build number.فتصل لك رسالة منبثقة تُعلمك أن وضع المطور قيد التشغيل الان Developer mode has now been turned on.ولتسريع الرسوم المتحركة من قسم الإعدادات Settings. تضغط على خيارات المطور Developer Options.ومن ثم مرر لأسفل حتي تجد ثلاث ميزات جديدة ومنها مقياس الرسوم المتحركة للنافذة Window Animation Scale ومقياس الرسوم المتحركة الانتقالية Transition Animation Scale وكذلك مقياس مدة الرسوم المتحركة | Animator Duration Scale ومن خلالها يمكنك تحديد السرعة المناسبة التي تزداد حتى ×10.6. خاصية وصول الإشعارات من جهات اتصال محددةيمكنك تخصيص الإشعارات لتكون محددة على جهات اتصال معينة، فيتم إيقاف جميع الإشعارات المُرسلة إلى هاتفك، فيما عدا هذا الشخص، كذلك يمكنك اتباع طريقة أخرى للحصول على أهم الإشعارات من خلال تخصيص صوت معين لجهة الاتصال الهامة لتكون على اطلاع بكل ما ترسله إليكوتقوم بتفعيل هذه الخاصية من خلال:فتح تطبيق الرسائل Messages .ثم تحديد المحادثة التي ترغب في الحصول على اشعاراتها.تختار الثلاث نقاط من أعلى اليمين بشاشة هاتفك.ثم الضغط على التفاصيل Details.ثم تحديد الإشعارات Notifications.والضغط على خيارات متقدمة Advanced.من ثم تختار Sound وتحدد الصوت المميز لجهة الاتصال المُختارة.والضغط على موافق OK.7. خاصية التحدث للهاتف دون لمسهباستخدام خواص مساعد جوجل، يمكن لمستخدمين أندرويد تفعيل تنبيه الهاتف للقيام بجميع المهام بمجرد التحدث اليه دون لمسه، وتسمى بخاصية Voice Match، فقط يحتاج للتعرف على صوتك أثناء استخدام الهاتف.تستخدم الخاصية عن طريق:الدخول إلى الإعدادات Settings في بمساعد جوجل Google Assistant.فتختار الإعدادات الشائعة Popular settings.ثم تحديد Voice Match.ومن ثم تقم بتشغيل «مرحبا جوجل» Hey Google «بالنقر على نموذج الصوت Voice model.ثم الضغط على إعادة تدريب النموذج الصوتى Retrain voice model.وبعد ذلك قم باتباع الخطوات الظاهرة على هاتفك لتسجيل صوتك وتدريب مساعد جوجل للتعامل معه .