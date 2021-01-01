تعرف على قوة بطاريات هواتف آيفون 14



آيفون 14 آيفون 14

كشفت شركة أبل الأسبوع الماضى عن سلسلة هواتف أبل آيفون 14 الجديدة كُليًا بشكل رسمي، ولكن دون أن تكشف عن تفاصيل دقيقة حول سعة البطارية.



وكشف موقع «Macrumors» تفاصيل حول سعة البطارية في إصدارات أبل من الإصدارالرئيسىي iPhone 14 Plus، وiPhone 14 Pro، وأيضًا هاتف iPhone 14 Pro Max.



وسيضم هاتف آيفون 14 بطارية بقدرة 3279 mAh وهاتف آيفون 14 بلس، يضم بطارية بقدرة 4325 mAh، وفقا للموقع.

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وأما هاتف آيفون 14 برو فيضم بطارية بقدرة 3200 mAh وهاتف آيفون 14 برو ماكس، يضم بطارية بقدرة 4323 mAh.وسيتوفر في هاتف آيفون 14 بلس أكبر سعة للبطارية، قدمتها أبل في هواتف الآيفون حتى الآن، ويليه هاتف iPhone 14 Pro Max، حسبما ذكر الموقع.وفيما يتعلق بالسعة الكبيرة للبطارية في هذه الإصدارات فيعود لتقنية ProMotion في الشاشة، مع معدل التحديث المتغير من 10Hz إلى 120Hz.وذكرت شركة أبل أنها بدأت في تلقى طلبات الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 14 في 9 من سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يتوفر إصدار Plus في الأسواق بدءاً من 7 من أكتوبر.