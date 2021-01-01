تعرف على قوة بطاريات هواتف آيفون 14

كشفت شركة أبل الأسبوع الماضى عن سلسلة هواتف أبل آيفون 14 الجديدة كُليًا بشكل رسمي، ولكن دون أن تكشف عن تفاصيل دقيقة حول سعة البطارية.
وكشف موقع «Macrumors» تفاصيل حول سعة البطارية في إصدارات أبل من الإصدارالرئيسىي iPhone 14 Plus، وiPhone 14 Pro، وأيضًا هاتف iPhone 14 Pro Max.
وسيضم هاتف آيفون 14 بطارية بقدرة 3279 mAh وهاتف آيفون 14 بلس، يضم بطارية بقدرة 4325 mAh، وفقا للموقع.
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