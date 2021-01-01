تطرح أبل الإصدار النهائي من iOS 16 وwatchOS 9 اليوم للمستخدمين



iOS 16 iOS 16

تستعد أبل اليوم لطرح أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS التابع لها، والذى تم الكشف عنه خلال الإعلان عن سلسلة iPhone 14 التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث سيكون متاح للعديد من طرازات أيفون.



ويوفر iOS 16 تحسينات وبعض الخيارات الجديدة للتخصيص، مع نظام التشغيل iOS 16، تحصل على ميزات مثل وضع التركيز وشاشة القفل الجديدة والمزيد من طبقات الخصوصية للألبومات المخفية والمحذوفة مؤخرًا، تتضمن الميزات الأخرى في iOS 16 تحديثات في iMessages و SharePlay و Notifications و Maps و Safari و Wallet والمزيد، وفقاً لموقع gadgets360.



وفي الوقت نفسه، يقدم watchOS 9 تطبيقًا مميزًا للتمارين الرياضية، وهو تطبيق جديد للأدوية يقدم رؤى أعمق للنوم وصحة القلب، ويدعم المزيد خيارات التخصيص.

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أعلنت آبل عن نظام التشغيل iOS 16 وكشفت أيضًا عن watchOS 9 في يونيو في مؤتمر المطورين العالميين 2022، سيتوفر iOS 16 لسلسلة iPhone 14 التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تشمل iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.يتيح لك iOS 16 قفل الألبوم المخفي، وتحصل لوحة مفاتيح أيفون على ردود فعل لمسية ويشمل التحديث iPhone 13 و iPhone 13 mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max ، وأيضاً سيتلقى iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max بالإضافة إلى iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max علي أحدث نظام تشغيل.أما مجموعة iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR و iPhone X و iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone SE (2020) و iPhone SE (2022) سيكونون قادرين أيضًا على تشغيل برنامج iOS 16 المستقر.إصدار iOS 16 في حوالي الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، مما يعني أنه بالنسبة للمستخدمين مصر، يجب إصدار التحديث في حوالي الساعة الـ5 مساء اليوم.كيفية تثبيت iOS 16أول شيء يجب عليك فعله هو الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك، لحماية بياناتك وعدم المخاطرة بفقدانها هي أفضل طريقة لتثبيت أي تحديث.تأكد من أن لديك مساحة كافية للتحديث، تأتي الموديلات القديمة بخيارات تخزين أقل، ويجب على أولئك الذين امتلأت مساحة التخزين الخاصة بهم حتى الحافة توفير بعض المساحة للتحديث، ويجب أيضاً أن يتم شحن الهاتف الخاص بك بنسبة 80 بالمائة وتأكد من الاتصال باتصال Wi-Fi قبل بدء عملية التثبيت، ثمإعادة التشغيل، ثم تقوم بتشغيل iOS 16 على هاتفك.ميزات iOS 16من بين عدد كبير من الميزات الجديدة في نظام التشغيل iOS 16، هناك شاشة قفل مُجددة بمزيد من ميزات التخصيص، سيتمكن المستخدمون من مزج هواتفهم بخلفيات وصور ومجموعات ذات طابع خاص إلى جانب الخطوط للوقت والتاريخ، وإضافة أدوات قفل الشاشة للطقس، والتنبيه، وحلقات النشاط، والتقويم.مميزات watchOS 9سيصدر تحديث watchOS 9 لسلسلة Apple Watch اليوم لأجهزة آبل Watch Series 4 والأجهزة الأحدث.إحدى الميزات العديدة هي وضع الطاقة المنخفضة الجديد الذي يسمح للمستخدمين بزيادة عمر البطارية على Apple Watch عن طريق إيقاف تشغيل الوظائف التي تستهلك طاقة البطارية، ويختلف هذا التحديث عن وضع Power Reserve الذي تمتلكه Apple Watch بالفعل.يأتي watchOS 9 أيضًا مع وجوه جديدة للساعة، وتحسين تتبع الصحة واللياقة البدنية، وتطبيق الأدوية للسماح للمستخدمين بتتبع أدويتهم، والفيتامينات، والمكملات الغذائية من معصمهم.