ميزة جديده انتظرها الملايين تظهر في هواتف أندرويد!

كشفت النسخة الاختبارية الجديدة من نظام Android 13 عن ميزة ستكون مفيدة لملايين مستخدمي الهواتف الذكية.
وتبعا لمواقع الإنترنت فإن حساب "Mishaal Rahman" على "تويتر" قد أشار "إلى أن غوغل بدأت باختيار ميزة Clear Calling في نسخة Android 13 التجريبية الجديدة، وهذه الميزة ستساعد على تنقية الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات الهاتفية ما سيظهر أصوات طرفي الاتصال بوضوح".
وشارك الحساب المذكور بعض لقطات الشاشة التي تشير إلى آلية تفعيل الميزة الجديدة، في حين أشارت غوغل إلى "أن الميزة ستعمل مع المكالمات الصوتية عبر الشبكات الخلوية، ولن تعمل حاليا مع المكالمات عبر شبكات Wi-Fi، ولن يتم استعمال هذه الخاصية لإرسال أصوات المكالمات إلى مخدمات غوغل".
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