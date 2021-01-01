نصائح يجب اتباعها قبل بيع هاتفك المحمول 2022

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يحتاج الشخص لتغيير هاتفه من حين لآخر، ولكن قبل الدخول في دائرة البحث عن الهاتف الجديد عليك أولًا اتباع بعض الخطوات قبل بيع الهاتف القديم كي لا تقع في فخ تسريب المعلومات والتحكم في حساباتك الشخصية فيما بعد، لذا عليك أن تتبع تلك النصائح قبل بيع هاتفك.



نصائح يجب عليكَ اتباعها: قبل بيع هاتفك المحمول 2022

تسجيل الخروج من جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة واتساب، بما في ذلك الاحتفظ بنسخة من أرقامها السرية في مكان آخر حتى تستطيع العودة لها مرة أخرى.

الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات الهاتف، لتستطيع استعادتها على هاتفك الجديد.

وتنقسم هنا لطريقتين إذا كان الهاتف أندرويد أو أبل، في حالة كان هاتفك أندرويد Android ، يمكنك نقل جميع البيانات على جهاز كمبيوتر عن طريق وصلة USB، وفي حالة كان الجهاز أبل اتبع الخطوات التالية:



طريقة الاحتفاظ بنسخة من المعلومات من هاتف آيفون iPhone

الضغط على الإعدادات Settings

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ثم اختيار آيكلاود iCloud وتحديد خيار التخزين والنسخ الاحتياطي Storage & Backupأو يمكنك انقر فوق إنشاء نسخة احتياطية الآن Back Up Now3. تشفير البيانات على الهاتف المحمول كي تصبح غير قابلة للقراءة، وتعمل أجهزة iOS بأنظمة تُشفير المعلومات افتراضيًا، وفي حالة استخدامك جهاز أندرويد يتم تشفير البيانات يدوياً بتلك الخطوات:الدخول إلى قائمة الإعدادات Settingsالضغط على المزيد Moreومن ثم انتقل إلى خيار الأمان Securityثم انقر فوق خيار تشفير الجهاز Encrypt Device ولكن انتبه تستغرق العملية بعض الوقت ثم تصبح جميع البيانات في أمان.4. أعد ضبط المصنع: لحماية الملفات بطريقة أفضل احمي ملفاتك بإعادة ضبط المصنع للجهاز بعد تحويل جميع البيانات الهامة عليه، وتلقائياً بعد هذا الخيار تنتهي جميع معلومات الهاتف ويعود جديد دون أي بيانات فيعود إلى إعدادات المصنع الافتراضية.في جهاز iPhone يمكنك ضبط المصنع من خلال الإعدادات واختيار عام General ثم تحديد إعادة تعيين Resetواختر محو كل المحتوى Erase All Content لمسح جميع بيانات جهازكوفي جهاز أندرويد اضغط على القائمة ومن ثم الإعداداتثم تحديد الخصوصية، وإعادة ضبط بيانات المصنع Factory Data Resetواختر إعادة تعيين الهاتف Reset Phone.قم بإزالة بطاقات SIM أو SIM من الهاتفنسخ بيانات وهمية على الهاتف، بعد إعادة ضبط المصنع كي يتخلص الجهاز تماماً من أي بيانات قديمة في ذاكرته وكي لا تكون قادرة على استرجاعها بتطبيقات استعادة المعلومات الممسوحة.استخدم هذا الكود قبل بيع هاتفك #3855*2767*، فهو يقوم بمسح جميع البيانات بالهاتف، فلا تستطيع أي برمجيات القيام باسترجاع الصور والفيديوهات والبيانات الشخصية مرة أخرى .