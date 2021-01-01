يهدد قمر صناعي أمريكي المركبات الأخرى التي تدور حول الأرض

آخر الأخبارعلم وتقنية › يهدد قمر صناعي أمريكي المركبات الأخرى التي تدور حول الأرض

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذر علماء روس، من أن قمرا صناعيا أمريكيا يتفكك جزئيا في مداره، ما يعرّض المركبات الفضائية الأخرى التي تدور حول الأرض للخطر.

وفقا لمعهد Keldysh للرياضيات التطبيقية في موسكو التابع لأكاديمية العلوم الروسية، المركبة المعنية هي القمر الصناعي الأمريكي للاتصالات الثابت بالنسبة للأرض Galaxy 11، الذي تديره شركة خدمات الأقمار الصناعية Intelsat.

وأطلق في عام 1999 كنسخة احتياطية للقمر الصناعي Intelsat 802.

وقال العلماء إن التلسكوبات كانت تتابع عدة شظايا صغيرة الحجم انفصلت عن Galaxy 11 وتشكل الآن تهديدا محتملا للأقمار الصناعية الأخرى في المدار.

وقال معهد Keldysh إن الأسباب الدقيقة لتفكك المركبة الفضائية غير معروفة حاليا، لكنه أشار إلى أنه قد يكون نتيجة تقادم العزل الحراري أو الألواح الشمسية أو غيرها من المعدات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يهدد قمر صناعي أمريكي المركبات الأخرى التي تدور حول الأرض

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19859

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager