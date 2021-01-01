يهدد قمر صناعي أمريكي المركبات الأخرى التي تدور حول الأرض

حذر علماء روس، من أن قمرا صناعيا أمريكيا يتفكك جزئيا في مداره، ما يعرّض المركبات الفضائية الأخرى التي تدور حول الأرض للخطر.
وفقا لمعهد Keldysh للرياضيات التطبيقية في موسكو التابع لأكاديمية العلوم الروسية، المركبة المعنية هي القمر الصناعي الأمريكي للاتصالات الثابت بالنسبة للأرض Galaxy 11، الذي تديره شركة خدمات الأقمار الصناعية Intelsat.
وأطلق في عام 1999 كنسخة احتياطية للقمر الصناعي Intelsat 802.
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