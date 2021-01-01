تطلق فورد موستانج الجديدة صوت محرك V8 في الفيديو التشويقي الأخير

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صورة الخبر: فورد
فورد

سيظهر الجيل الجديد من فورد موستانج في 14 سبتمبر الجاري، وحان الوقت لتعرض الشركة صوت محرك V8 الجديد لسيارتها الجديدة.

يكشف الفيديو التشويقي عن زر تشغيل المحرك وإطلاق صوته المناسب لسيارة جي تي رياضية. يبدو أيضاً أن السيارة ستكون الجيل الأخير من موستنج بمحركات تقليدية قبل التحول للمحركات الكهربائية بالكامل.

سينتج محرك موستانج V8 سعة 5.0 لتر الجديد ما يقارب 500 حصان، وستنظم فورد حفل تدشين خاص للجيل الجديد من السيارة بحضور جميع الأجيال السبعة من سيارتها الأحدث.

المصدر: سعودى شفت

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