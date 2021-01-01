ترفع المنصور أسعار سيارات إم جي بقيمة 20 ألف جنيه

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كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية الصينية إم جي في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات إم جي موديل 2022، بقيمة وصلت إلى 20 ألف جنيه على كافة طرازتها المطروحة في الاسواق المحلية.



أسعار إم جي 5 موديل 2022



جاءت أسعار إم جي 5 موديل 2022 للفئة الأولى بنحو 355 ألف جنيه، بدلا من 335 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 380 ألف جنيه بدلا من 360 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 400 ألف جنيه مقارنة بـ 380 ألف جنيه.

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أسعار إم جي 6 موديل 2022سعر MG6 - صيانة MG6 - أسعار MG - صور MG6 - سعر إم جي 6 - صيانة إم جي 6 - موقع سيارات مستعملة - جروب سيارات - أحدث السيارات - أخبار السيارات - أسعار السياراتوسجلت أسعار إم جي 6 موديل 2022، للفئة الأولى نحو 480 ألف جنيه، مقابل 460 ألف جنيه، والفئة الثانية 500 ألف جنيه، مقارنة بـ 480 ألف جنيه، والفئة الثالثة 505 ألف جنيه، بدلا من 485 ألف جنيه.سيارات إم جي RX5 موديل 2022كما صعدت أسعار إم جي MG RX5 موديل 2022، الفئة الأولى إلى سعر 560 ألف جنيه، بدلا من 540 ألف جنيه، ووصلت الفئة الثانية إلى 590 ألف جنيه مقابل 570 ألف جنيه.إم جي ZS موديل 2022كذلك ارتفعت أسعار إم جي ZS موديل 2022، للفئة الأولى سعر 425 ألف جنيه، مقارنة 405 آلاف جنيه، والفئة الثانية 440 ألف جنيه، مقابل 420 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعر 455 ألف جنيه، بدلا من 435 ألف جنيه.أسعار إم جي HS موديل 2022إم جي HS موديل 2022أما سيارات إم جي HS موديل 2022 فسجلت في الفئة الأولى سعر 630 ألف جنيه، مقارنة بـ 610 آلاف جنيه، والفئة الثانية 635 ألف جنيه، مقابل 615 ألف جنيه، والفئة الثالثة 640 ألف جنيه، بدلًا من 620 ألف جنيه.