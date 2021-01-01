زيادة جديدة لأسعار سيارات نيسان موديل 2023 في مصر



نيسان نيسان

كشفت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية نيسان في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات نيسان موديل 2023 ، بقيمة 5 آلاف جنيه، على الطرازت المتاحة داخل السوق المصرية.



نيسان سنترا موديل 2023

حيث قفزت أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 ، للفئة الأولى إلى 384.500 جنيه، بدلًا من 379.500 جنيه، فيما قدرت اسعار سيارات الفئة الثانية بنحو 402.500 جنيه، مقارنة بـ 397.500 جنيه.



وسجلت أسعار الفئة الثالثة مبلغ 421.400 جنيه، مقارنة بـ 416.400 جنيه، بينما بلغت الفئة الرابعة سعر 425.400 جنيه، بدلًا من 420.400 جنيه.

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نيسان صني موديل 2023وصعدت أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023 للفئة الأولى إلى سعر261.400 جنيه، بدلًا من 256.400 جنيه، فيما جاءت أسعار الفئة الثانية بنحو 282.500 مقارنة بـ 277.500 جنيه.وارتفعت الفئة الثالثة إلى سعر 301 ألف جنيه، بدلًا من 296 ألف جنيه، وقفزت أسعار الفئة الرابعة حتى 312 ألف جنيه، بدلًا من 307 آلاف جنيه.