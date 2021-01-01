رابطة التجار: لا تراجع في أسعار السيارات وننصح المواطنين بالشراء..مع ارتفاع الدولار..

تواصل شركات السيارات الإعلان عن رفع القوائم السعرية الجديدة، تزامنًا مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والذي يعد المؤشر الرئيسي الذي تعتمد علية أغلب العمليات الاستيرادية للسيارات، وفي هذا الشأن، أوضح أكرم الشعراوي، رئيس رابطة تجار السيارات بالدقهلية، إن استمرار زيادة سعر الدولار في البنوك يؤثر على حركة أسعار السيارات داخل السوق المحلية، وهو الأمر الذي سيزداد خاصة عند عودة فتح باب استيراد السيارات من الخارج، حيث يتم احتساب الفاتورة الاستيرادية للسيارات بالجمارك على أساس سعر الدولار المتداول في البنك المركزي المصري.
خروج أسعار السيارات عن السيطرة
وأضاف الشعراوي، في تصريحات خاصة لموقع ” إيجيبت أوتوموتيف “،: “ أنه من الصعب تحديد نسب زيادة أسعار السيارات في ظل مواصلة صعود سعر الدولار أمام الجنيه، موضحاً أن السيارات المتاحة في الأسواق أصبحت تعاني من الأوفر برايس التي تعدى الـ 150 ألف جنيه، بسبب نقص المعروض من السيارات، والناتج عن صعوبة العمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلًا من نظام التحصيل المستندي منذ فبراير الماضي”.
4 آلاف سيارة تفرج عنها الجمارك قريباً
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات بالدقهلية، أن إقبال المواطنين على البيع والشراء منعدم تمامًا لعدم توافر المنتج خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك سيارات محجوزة بالدوائر الجمركية، جاري إنهاء إجراءات التخليص الجمركي بناءا على تيسيرات الإفراج الجديدة، ويصل عددها إلى حوالي 4 آلاف سيارة، موضحًا أنها من الممكن أن تساهم في تحريك السوق إلى حد ما، لأن معظم تلك السيارات تم حجزها بالفعل من قبل المواطنين سواء من الوكلاء أو الموزعين.
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