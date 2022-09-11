سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

بدأ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2022 في مصر، تعاملاته الصباحية على الارتفاع الذي حققه أمس الإثنين.



وتأثرت أسعار الذهب صعودًا في السوق المحلية أمس الإثنين بسعر الذهب العالمي الذي ارتفع مستفيدًا من تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية



أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1274.2 جنيه

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أسعار الذهب عيار 21 نحو 1115 جنيهات.أسعار الذهب عيار 18 نحو 955.7 جنيه.أسعار الذهب عيار 14 نحو 745.4 جنيه.أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع)أسعار الذهب عيار 24 نحو 1269.75 جنيهأسعار الذهب عيار 21 نحو 1111 جنيهًا.أسعار الذهب عيار 18 نحو 952.25 جنيه.أسعار الذهب عيار 14 نحو 741.5 جنيه.أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصرسجل الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، 8920 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربيةاستهلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 في الدول العربية، على الارتفاع الذي سجله في التعاملات المسائية يوم الإثنين.أسعار الذهب اليوم في السعوديةأسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 208.34 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 22 حوالي 190.98 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 182.30 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 156.25 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 121.53 ريال.أسعار الذهب اليوم في الكويتأسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 17.10 دينارأسعار الذهب عيار 22 عند 15.68 دينار.أسعار الذهب عيار 21 نحو 14.96 دينار.أسعار الذهب عيار 18 نحو 12.83 دينار،أسعار سعر الذهب عيار 14 نحو 9.98 دينار.أسعار الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 203.66 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 186.69 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 178.20 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 152.74 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 118.80 درهم.