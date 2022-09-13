سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في بداية التعاملات أمام الجنيه



سعر الدولار سعر الدولار

حقق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية استقرارًا نسبيًّا بعد ارتفاعه أمس بنهاية التعاملات الإثنين بمقدار قرشين للبيع والشراء، ووفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري 19.31 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الأمريكية بحسب ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك، وشاشات التداول اللحظية في فروعها المنتشرة في محافظات مصر.



سعر الدولار اليوم في ميد بنك

وجاء سعر الدولار في ميد بنك أمام الجنيه المصري: 19.36 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

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