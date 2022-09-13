سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في بداية التعاملات أمام الجنيه

سعر الدولار
حقق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية استقرارًا نسبيًّا بعد ارتفاعه أمس بنهاية التعاملات الإثنين بمقدار قرشين للبيع والشراء، ووفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري 19.31 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الأمريكية بحسب ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك، وشاشات التداول اللحظية في فروعها المنتشرة في محافظات مصر.
سعر الدولار اليوم في ميد بنك
وجاء سعر الدولار في ميد بنك أمام الجنيه المصري: 19.36 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 19.36 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر، 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني
حقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، إلى 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري
بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك المشرق
وصل سعر الدولار في بنك المشرق، إلى 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 19.36 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
وحقق سعر الدولار اليوم في بنك سايب أمام الجنيه المصري: 19.29 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.
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