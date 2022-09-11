تقفز صادرات الغاز الطبيعى المسال المصرى لـ781 مليون دولار يونيو الماضى

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صورة الخبر: الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور الصادرات المصرية من منتجات البترول في الفترة والتي شهدت ارتفاع الصادرات المصرية من منتجات البترول والغاز الطبيعي المسال بنسبة كبيرة، وفقا للبيانات الرسمية، حيث سجلت نحو 781.2 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، ارتفاعا من 522.8 مليون دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 258.4 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 49.4%.

وتواصل صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال قيادة المنتجات والسلع المصرية المصدرة للشهر الثاني على التوالي، حيث شهد شهر مايو الماضي ارتفاع صادرات منتجات البترول والغاز الطبيعي المسال إلى نحو 726.4 مليون دولار، مقابل 504 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 222.4 مليون دولار، ونسبة زيادة بلغت 44.1%.

وشملت قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر خلال تلك الفترة كلا من الصادرات من البترول الخام بواقع 267.8 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 231.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 15.6%، ثم صادرات مصر من لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 203.7 مليون دولار مقابل 157.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 29.4%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري ليصل إلى 3.21 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 3.66 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 12.4?.

المصدر: اليوم السابع

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