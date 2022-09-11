الهيئة القومية للبريد :توقيع بروتوكول لصرف إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجا عبر مكاتب البريد



توقيع البروتوكول توقيع البروتوكول

وقعت الهيئة القومية للبريد ومؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون يتم بموجبه صرف إعانات شهرية للفئات الاكثر احتياجا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في اطار دعم الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقع البروتوكول عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون المناطق البريدية وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.



وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يؤكد علي تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية في جميع القرى المصرية بما يساهم في الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي بتلك القري وتعظيم قدراتها بما يوفر حياة كريمة لمواطنيها.



و‌‌أوضح فاروق، أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع مؤسسة حياة كريمة، له أهمية خاصة تتمثل في مساهمة البريد المصري في توصيل الإعانات الشهرية للأسر التي تحددها مؤسسة حياة كريمة، في شتى المناطق والقري والنجوع بكافة المحافظات عبر مكاتب البريد والتي يبلغ عددها اكثر من 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية، بما يضمن وصول الاعانات لمستحقيها بكل سهولة ويسر.



‏ومن جانبها قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والبريد، حيث يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسة من الشراكات التي تسعد بها مؤسسة حياة كريمة مع شركاء النجاح من كافة جهات ومؤسسات الدولة، ‏وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة و التي تخدم أكثر من 58 مليون مواطن في مختلف قري الريف المصري بمحافظات الجمهورية والتي تعتبر أكبر مشروع تنموي علي مستوي العالم.

