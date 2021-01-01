باحثون: تناول الإفطار لا علاقة له بإنقاص الوزن

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قد يكون الإفطار أهم وجبة في اليوم، كشفت دراسة جديدة أن تناول وجبة فطور كبيرة وعشاء أصغر قد لا يكونا أفضل طريقة لفقدان الوزن.



يقول باحثون في اسكتلندا وفقًا لـ«ذا تايمز»، إن جعل وجبة الإفطار هي أكبر وجبة في اليوم، وتحميل كل سعراتك الحرارية بشكل مسبق يفشل في مساعدة الناس على إنقاص المزيد من الوزن.



ووجد العلماء أن استراتيجية النظام الغذائي هذه لا تؤثر على طريقة معالجة أجسامنا للسعرات الحرارية.

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ويشير هذا إلى أن القول المأثور القديم حول فقدان الوزن «الإفطار مثل الملك، والغداء مثل الأمير، والعشاء مثل الفقير» هو أسطورة وربما خرافة.ومن جانبها قالت الكاتبة الرئيسية البروفيسور ألكسندرا جونستون، من معهد رويت في أبردين: «إن النصيحة لتناول الإفطار مثل الملك هي واحدة من العديد من الأساطير حول كيفية إنقاص الوزن من خلال حرق السعرات الحرارية».وأضافت: «يبدو الآن أن السعرات الحرارية يتم حرقها بنفس الطريقة بغض النظر عن الوقت من اليوم، ومع ذلك فإن تناول وجبة فطور أكبر يجعل الناس أقل جوعا، وبالتالي يمكن أن يفقدوا الوزن بهذه الطريقة».وكانت الفكرة أن تحميل السعرات الحرارية في الصباح يمنح أجسامنا مزيدًا من الوقت لحرقها طوال اليوم.ولاختبار هذه النظرية، وضع الباحثون في جامعة أبردين 30 رجلاً وامرأة يعانون من السمنة المفرطة أو يعانون من زيادة الوزن في نظامين غذائيين منفصلين ، يستمر كل منهما لمدة شهر.في النظام الغذائي الأول، كانوا يأكلون معظم السعرات الحرارية في الصباح ، بينما في النظام الغذائي الثاني ، كانوا يأكلون أكثر في المساء.لم يكن هناك فرق في الطاقة المحروقة أو الوزن المفقود بين الحميات. في خطتي الوجبة ، فقد المشاركون ما معدله 3 كجم (7 أرطال) في المتوسط.ومع ذلك، بعد وجبة إفطار كبيرة، أبلغوا عن شعورهم بجوع أقل طوال اليوم، مما يشير إلى أن وجبة الإفطار الكبيرة قد تظل استراتيجية جيدة لمراقبي الوزن.