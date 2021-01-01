تعرّف على اعراض ارتجاج مخ الطفل والتعامل معه

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يحدث الارتجاج نتيجة اصطدام الرأس لدرجة تحرك المخ في المساحة التي بين الجمجمة والدماغ ويعد الارتجاج أكثر إصابات الدماغ شيوعا، حيث يعد ارتجاج المخ إصابة في الرأس قد تؤثر على عمل الدماغ. فقبل ولادة الطفل، يتخذ معظم الآباء جميع الاحتياطات اللازمة؛ لضمان سلامة أطفالهم الصغار في المنزل.



ومع ذلك، قد يتعرض الأطفال في كثير من الأحيان إلى إصابات طفيفة بالرأس، على الرغم من أن الإصابات الطفيفة تسبب آلاماً قصيرة المدى، وغالباً ما يتم حلها بمرور الوقت، إلا أن الارتجاجات يمكن أن تؤثر على نموها. إليكِ، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، ما هو الارتجاج؟ وأهم أعراضه، وكيفية حماية الطفل من إصابات الرأس لتفادي إصابته بالارتجاج.



ما هو الارتجاج؟

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إصابة الرأس يمكن أن تعطل وظائف الدماغ الطبيعية، يعد الارتجاج هو إصابة في الرأس نتيجة صدمة مفاجئة، أو ضربة يمكن أن تعطل وظائف الدماغ الطبيعية. غالباً ما تكون هذه الحالة ليست خطيرة، ويكون تأثيرها على وظائف المخ مؤقتاً.ولكن في بعض الحالات، قد يؤدي الارتجاج إلى تعطيل نشاط الدماغ الطبيعي، وجعل الطفل فاقداً للوعي، ونظراً لأن الارتجاج قد يكون شديداً، فأنتِ بحاجة إلى توخي الحذر، والبحث عن علامات الارتجاج لدى الطفل.قد لا تظهر أعراض ارتجاج المخ عند الأطفال مباشرة بعد الإصابةقد لا تظهر الأعراض مباشرة بعد الإصابة، ومع ذلك، يمكنك البحث عن هذه العلامات:فقدان الوعي، حيث يصبح الطفل فاقداً للوعي؛ بسبب إصابة الخلايا العصبية، مما يؤثر على وظائف المخ الطبيعية.الدوخة، حيث قد يفقد الأطفال التوازن أثناء المشي أو الزحف، مما يشير إلى ضعف التنسيق في حركات الجسم.اضطراب التركيز.فقدان الاهتمام باللعب والألعاب والأنشطة، ويميل إلى الهدوء والصمت معظم الوقت.البكاء المفرط.تغييرات بالسلوك.القئ والغثيان.تغيير مفاجئ في أنماط الأكل والنوم.نزيف أو خروج سائل من الأنف أو الأذنين، حيث يشير الدم من الأنف أو الأذنين إلى تلف الأوعية الدموية.تشنجات ونوبات بكاء عالٍ مع حركة جسدية عنيفة.تصلب الجسم أو الأطراف وكأنها ثابتة أو تتحرك بشكل لا إرادي.يُنصح باستشارة طب الأطفال في حالة إصابة الرأس لتجنب المضاعفات.يعتمد علاج الارتجاج على مدى الإصابة، ويمكن أن يشمل:1. الراحة التامةالراحة هي أهم علاج لحالات الجروح غير المفتوحة للأطفالتعد الراحة هي أهم علاج لحالات الجروح غير المفتوحة، مثل الارتجاج. سينصحك الطبيب بإبعاد الطفل عن الأنشطة البدنية القوية والأنشطة، التي تنطوي على تنمية المهارات معرفية لدى الطفل؛ لأن الدماغ يحتاج إلى الراحة.2. مرهم موضعيإذا كان الطفل يعاني من كدمة أو جرح صغير، يمكن للطبيب أن يصف مرهماً موضعياً في المقام الأول؛ لمنع العدوى وتسكين الألم.قد تساعد بعض العلاجات المنزلية للألم، مثل كمادات الثلج، على الشعور بالتحسن، لكن لا تجبري الطفل على ذلك إذا كان يشعر بعدم الراحة.حماية الطفل من ارتجاج المخمعظم حالات الارتجاج لا تسبب أي آثار طويلة المدى. ومع ذلك، يمكنك تقليل مخاطر كل من المشاكل قصيرة وطويلة الأجل عن طريق منع الارتجاج.يمكنك التخفيف من مخاطر الارتجاج عن طريق الحفاظ على سلامة طفلك في المنزل. فيما يلي بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها:1. حماية الطفل داخل المنزليجب التخلص من أي محتويات موجودة بأماكن مرتفعة لحماية الطفلقومي بـحماية الطفل داخل المنزل؛ عن طريق ربط الأسلاك الكهربائية، وإزالة الأشياء الموجودة بأماكن مرتفعة، والتي يمكن أن تسبب إصابات عند سقوطها فوق الرأس، كالتحف الزجاجية والفازات وغيرهما، ويجب في الوقت نفسه تغطية جميع الحواف الحادة للأثاث، وإزالة العناصر مثل السجاد، أو ممسحة الأطفال التي يمكن أن تعرقل الطفل.2. عدم ترك الأطفال دون رقابةيميل الأطفال الصغار إلى الاستكشاف وحمل الأشياء ونقلها، ولكن يجب أن يكون ذلك تحت إشراف الكبار، ويجب أن يلعب الأطفال الأكبر سناً أيضاً تحت إشراف الكبار، خاصة أثناء اللعب بأشياء مثل كرة القدم أو التأرجح.3. الحصول على سرير للطفليجب أن ينام الأطفال في أسِرّة مصممة خصيصاً لأعمارهم، ويجب عدم ترك الطفل ينام بمفرده على سرير عادي، حيث يميل الأطفال إلى التدحرج عن الحواف.أيضاً يمكن وضع حواجز من الوسائد حول سرير الطفل إذا كان كثير الحركة والتقلب أثناء النوم.4. مقعد سيارة للأطفالكُرسي الأطفال من الأساسيات لحماية الطفل من الإصابةإن كُرسي الأطفال من الأساسيات المهمة والضرورية التي تعمل على حماية الطفل من الإصابة بالأذى، الذي يُمكن أن يحدث له عند وقوع حادث بالسيارة.لذلك، يوصى بشراء مقعد السيارة المناسب لوزن وحجم الطفل، حيث إن كل عمر له المقعد الخاص به، أيضاً التأكد من قوة ومتانة أحزمة الأمان، ويجب إحكام حزام الأمان وتثبيت الكرسي جيداً في السيارة؛ لمنع حدوث صدمة حادة في الرقبة و الرأس في حالة حدوث تصادم أمامي.