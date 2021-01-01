موعد مباراة ليفربول ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا



ليفربول ضد أياكس ليفربول ضد أياكس

يستدرج فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره أياكس أمستردام الهولندي مساء غد، الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، فى قمة نارية بالمجموعة الأولي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.



موعد مباراة ليفربول وأياكس فى دورى أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مواجهة ليفربول ضد أياكس فى الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا تقام فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.



موقف محمد صلاح

وينتظر أن يقود محمد صلاح التشكيل الأساسي لفريق ليفربول ضد أياكس غدا، في قمة مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، ويسعى الفرعون للتسجيل واستعادة ذاكرة الأهداف بعد صيامه عن التهديف فى المباريات الأخيرة مع الريدز خلال مباريات الدوري الإنجليزي.

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ليفربول ضد أياكسويدخل ليفربول المباراة باحثاً عن تحقيق فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية بعد خسارته الثقيلة في المباراة الأولى أمام نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف،حيث يسعى محمد صلاح ورفاقه إلى تعويض الخسارة بالفوز على حساب أياكس من أجل استعادة فرصة فى التأهل للدور التالى، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعات بلا رصيد حتى الآن.ليفربول وأياكسبينما يخوض أياكس الهولندي المباراة وهو يتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على رينجرز الأسكتلندي برباعية نظيفة.مباريات دوري أبطال أوروبا غداوتشهد منافسات الجولة ذاتها مواجهات قوية، عندما يلتقي بايرن ميونخ ضد برشلونة، وفيكتوريا بلزن التشيكي وانتر ميلان الإيطالي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع توتنهام الإنجليزي،وباير ليفركوزن الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وبورتو البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي،ومارسيليا الفرنسي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني.وتأتي مواجهات غدا الثلاثاء 13 سبتمبر فى دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:المجموعة الأولى: ليفربول ضد أياكس أمستردامالمجموعة الثانية: بورتو × كلوب بروج، باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريدالمجموعة الثالثة: فيكتوريا بلزن التشيكى × إنتر ميلان – بايرن ميونخ × برشلونةالمجموعة الرابعة: سبورتنج لشبونة × توتنهام، مارسيليا × اينتراخت فرانكفورتمواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلةفيكتوريا بلزن X إنتر ميلان – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumسبورتنج لشبونة X توتنهام – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumليفربول X أياكس أمستردام – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumباير ليفركوزن X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2بورتو X كلوب بروج – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumبايرن ميونخ X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمارسيليا X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1