فيديو .. المحطة النووية بروسيا المفاعل المماثل لـ"الضبعة"



المحطة النووية بروسيا المحطة النووية بروسيا



أجرت "اليوم السابع" تجربة حية من داخل توربينة المفاعل النووى ا?حدث وا?أمن فى العالم من داخل محطة لينينغراد الروسية المماثلة لمحطة الضبعة النووية التى يجرى إنشاؤها فى مصر بواسطة شركة روساتوم الروسية، وذلك ?ثبات مدى ثبات ا?شياء وعدم تأثرها بقوة المفاعل النووى.







وتم استخدام عملة معدنية بجانب توربينة المفاعل النووي لتوليد الكهرباء بمحطة لينيغراد الروسية مباشرة للتأكد من ثبات العملة وعدم تحركها رغم قوة المفاعل، وثبتت التجربة نجاحها وذلك بفضل التصميمات المتطورة لقلب المفاعل والتى تعد ا?حدث وا?أمن ولا يوجد بها مثيل بالعالم سوى بمحطة الضبعة المصرية التى يجرى إنشاؤها الآن.



وتعد الميزة الرئيسية لمفاعلات مشروع VVER-1200 ومنها محطة لينينغراد النووية؛ فهي مزيج فريد من أنظمة السلامة النشطة وغير النشطة يمنح المحطة القدرة القصوى على مقاومة التأثيرات الخارجية والداخلية، وهذا المزيج لا مثيل له على مستوى العالم، حتى الآن لا تتجهز أي من المحطات العاملة في دول العالم بمثل هذه التشكيلة من أنظمة الأمان النووي.

